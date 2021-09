Piramal Realty signe Rahul Dravid comme ambassadeur de la marque

Dravid collaborera avec Piramal Realty pour représenter les valeurs clés de la marque

Piramal Realty, la branche immobilière du groupe Piramal, a recruté Rahul Dravid comme ambassadeur de la marque pour son portefeuille de projets résidentiels comprenant Piramal Mahalaxmi (Jacob Circle), Piramal Vaikunth (Thane), Piramal Revanta (Mulund), Piramal Aranya (Byculla ) et Piramal Agastya (Kurla), notre projet commercial de pointe. La nouvelle association sera promue par une campagne de marketing à 360 degrés, comprenant des médias imprimés, numériques, extérieurs et sociaux.

Dans le cadre de son association, Dravid collaborera avec Piramal Realty pour présenter les valeurs clés de la marque, s’adressant directement aux clients avec des messages sur l’importance de l’accession à la propriété. Avec son approche fiable, recueillie et toujours positive sur le terrain, Rahul Dravid sera présenté en incarnant les valeurs fondamentales de Piramal Realty que sont la connaissance, l’action, l’attention et l’impact, a déclaré la société dans un communiqué. « L’association entre Piramal Realty et Rahul Dravid se caractérise par sa volonté de comprendre les gens et de prendre soin d’eux. En outre, Rahul affiche également sa détermination, soulignant la promesse de Piramal Realty de faire en sorte que les gens se sentent chez eux dans ses développements », a-t-il ajouté.

Rahul Dravid incarne notre philosophie consistant à créer un impact positif sur la vie des gens, a déclaré Gaurav Sawhney, directeur de l’exploitation de Piramal Realty. « En tant qu’entreprise, nous évoluons constamment pour offrir une expérience client exceptionnelle qui va de la compréhension des sentiments des consommateurs à la création de développements qui encouragent le renforcement de la communauté. Avoir Rahul Dravid à bord nous aidera à renforcer notre objectif de « faire bien et faire le bien », car il n’est pas seulement une icône sportive internationale, mais aussi une source d’inspiration pour de nombreuses personnes dans le monde. Les qualités de Rahul Dravid consistant à être fiable, authentique, vrai et percutant correspondent parfaitement aux valeurs de notre marque », a-t-il ajouté.

« Une carrière dans le sport est impossible à gérer sans le soutien, les conseils et le réconfort de la famille et des amis. Pendant les moments difficiles, et il y en a toujours, la maison est l’endroit où nous allons. En tant que défenseur de la marque, cela me fait grand plaisir de collaborer avec Piramal Realty, qui résonne avec ma propre conviction de donner le meilleur tout au long du processus », a déclaré Dravid.

