Piramal reçoit un signe de tête de CCI pour l’acquisition de DHFL

Piramal Enterprises (PEL) a annoncé jeudi que sa filiale Piramal Capital and Housing Finance (PCHFL) avait reçu l’approbation de la Commission de la concurrence de l’Inde (CCI) pour reprendre la Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).

L’approbation rapproche Piramal de l’acquisition de DHFL, l’offre de PCHFL de 34250 crores de roupies ayant déjà été approuvée par la Banque de réserve de l’Inde en février 2021.

La société attend maintenant l’approbation finale de la résolution du DHFL par le Tribunal national du droit des sociétés dans les deux prochains mois.

Le plan de résolution de la PCHFL pour le DHFL avait auparavant reçu 94% des voix du comité des créanciers. Le montant de l’offre permettra aux prêteurs de récupérer environ 40% de leurs cotisations, sur le total des créances admises à Rs 87 082 crore.

Ajay Piramal, président de Piramal Enterprises, a déclaré: «Au cours des deux dernières années, nous avons considérablement renforcé notre bilan et continuons de transformer notre modèle commercial de services financiers, qui passe d’une large part de gros à un modèle plus diversifié dans le domaine du financement de gros et de détail. ” Cette transformation sera également augmentée par notre initiative inorganique imminente avec DHFL qui fait actuellement l’objet d’un processus de réglementation, a-t-il ajouté.

PEL a déclaré que les ventes nettes de ses activités de services financiers ont diminué de 14% d’une année sur l’autre à Rs 1 478 crore. La société a continué à prendre des dispositions prudentes à 6,3% du portefeuille de prêts à Rs 2 797 crore au cours de l’exercice 20. Les dispositions ont été prises pour gérer les éventualités résultant de la deuxième vague de Covid-19. Le ratio de solvabilité de la firme est resté à 37% au cours du trimestre de mars, ce qui est le meilleur du secteur selon la société.

La société mère, PEL, a déclaré un bénéfice net de Rs 748 crore au cours du trimestre de mars, comparé à Rs 807 crore au T4FY20.

