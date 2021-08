Piratage présumé de T-Mobile entraînant le vol de données de 100 millions de clients. L’attaquant vend les informations pour 6 BTC

in

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Parmi les informations prétendument volées à T-Mobile figurent les données des clients telles que les numéros de sécurité sociale et les permis de conduire, les adresses physiques et les codes IMEI.

***

La société de téléphonie mobile basée aux États-Unis, T-Mobile, a apparemment été victime d’un piratage qui a compromis les données de plus de 100 millions de clients.

C’est ce qu’indiquent plusieurs rapports récemment publiés, qui indiquent que l’équipe de T-Mobile enquête sur la prétendue violation de données en raison de la publication d’une annonce de vente dans un forum clandestin sur le Dark Web, où elles ont été mises en vente. les informations volées à la compagnie de téléphone avec les informations du client.

Vente de données volées à T-Mobile pour 6 BTC

Des inquiétudes ont surgi lorsqu’un post est apparu sur un forum du Dark Web, dans lequel un utilisateur a mis en vente “un sous-ensemble de données client de T-Mobile USA”, qui contenait environ 30 millions de numéros d’assurance sociale et de permis de conduire. Le responsable de la poste a mis toutes ces informations en vente pour environ 6 bitcoins (BTC).

Le média Motherboard a réussi à communiquer avec le responsable de la publication, qui a confirmé que les données à vendre provenaient des serveurs de T-Mobile. Il a également expliqué qu’il avait réussi à compromettre leur sécurité et que bien qu’ils aient révoqué leur accès aux ordinateurs, il a réussi à générer des copies des informations respectives.

Les chercheurs de Motherboard ont confirmé que parmi les données publiées, en plus des données d’identification des individus, il y avait également leurs numéros de téléphone, leurs adresses physiques, leurs numéros IMEI et des informations plus détaillées sur les clients de T-Mobile.

Au taux de change actuel, on estime que le vendeur demande environ 275 000 $ en BTC pour les données volées.

T-Mobile et centralisation des données

Bien que T-Mobile n’ait pas encore fourni d’informations détaillées sur le vol présumé de données client, la société a publié une déclaration indiquant qu’elle enquêtait sur ce qui s’était passé.

À cet égard, la déclaration se lit comme suit :

“Nous sommes au courant des allégations formulées dans un forum clandestin et avons enquêté activement sur la validité de la proposition … Nous n’avons aucune information supplémentaire à partager pour le moment.”

Bien qu’à l’heure actuelle il ne soit pas clair si les données correspondent à un piratage perpétré contre T-Mobile, ce qui s’est passé à nouveau ouvre le débat sur l’importance de la gestion des données, et à quel point les silos d’informations qui sont utilisés deviennent des cibles pour les pirates.

Le fait que cela arrive à une compagnie de téléphone déclenche également certaines alarmes, principalement parce que ce sont les principaux fournisseurs de services pour maintenir les communications avec les clients, permettant des canaux à travers lesquels un large flux d’informations privées circule.

Lecture recommandée

Source : BitcoinMagazine, Carte mère

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash