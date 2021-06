Pirate Princess obtient une fenêtre de sortie, découvrez la nouvelle bande-annonce ⋆ 10z viral

in

Crunchyroll et Adult Swim ont publié un tout nouvel aperçu de leur prochain Fena : princesse pirate série, donnant aux fans un nouveau regard sur l’anime avant ses débuts plus tard dans l’été.

La série sera diffusée simultanément sur Crunchyroll et Adult Swim’s Toonami, et l’émission devrait sortir cet été. Fena : princesse pirate suivra Fena Houtman, une jeune orpheline qui fuit les pirates et la marine anglaise après la mort de ses parents.

Dans son voyage, elle fera équipe avec des samouraïs alors qu’elle recherche le trésor de sa famille et essaie d’éviter de se faire capturer. La série durera 12 épisodes et s’accompagne de beaucoup d’anticipation, car le studio de production derrière elle a travaillé sur des titres comme Fantôme dans la coquille ainsi que les trois premières saisons de L’attaque des Titans dans le passé.

Découvrez la dernière bande-annonce de Fena : princesse pirate au dessous de:

Réalisé par Kazuto Nakazawa (qui a également fourni l’histoire originale aux côtés de Production IG) et produit par Rui Kuroki, Fena : princesse pirate provient d’un scénario d’Asako Kuboyama, avec une musique de Yuki Kajiura. Lorsque la série sera diffusée plus tard cet été, elle comportera à la fois des épisodes doublés (sur Adult Swim’s Toonami) et des épisodes sous-titrés sur Crunchyroll.