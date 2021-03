Pirate The New Evangelion Film and Risk Prison, souligne Studio

Capture d’écran : 株式会社 カ ラ ー khara inc.official@YouTue

Cela semble souvent inévitable. Chaque fois qu’un grand film sort, il y a des individus prêts à pirater le film. Evangelion: 3,0 + 1,0 trois fois plus ne fait pas exception.

Evangelion 3.0 + 1.0 a actuellement seulement sorti dans les théâtres japonais, où il a mis le box-office en feu.

Khara, le studio derrière le film, a publié une déclaration sur Twitter concernant les versions piratées du film, reconnaissant qu’il y a eu des incidents d’enregistrements piratés sur Internet.

«L’enregistrement de films dans les salles de cinéma est un crime selon la loi sur la prévention de l’enregistrement non autorisé de films», Khara écrit. « Le téléchargement d’enregistrements non autorisés de films sur YouTube, Twitter, Facebook, etc., constitue également une violation du droit d’auteur. » Une telle infraction, souligne le studio, peut entraîner jusqu’à dix ans de prison, 10 millions de yens (92000 $ ) bien, ou les deux.

«La politique de notre entreprise est de prendre des mesures strictes contre ceux qui commettent de tels crimes.»

G / O Media peut obtenir une commission

Khara note que des accusations ont été portées contre une personne soupçonnée de piratage de films en juillet 2018. Poursuivant, il écrit: «Plusieurs enregistrements piratés pris dans les salles du long métrage Evangelion 3.0 + 1.0 ont été confirmés. » Des informations concernant ces téléchargements illicites ont été collectées, ajoute le studio, et les mesures nécessaires sont prises.

«La source des téléchargements, même anonymes, peut être identifiée . »