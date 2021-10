Pire analogie de tous les temps : sur MSNBC, l’avocat de l’avortement déclare que l’affaire SCOTUS rappelle les meurtres à la hache !

Conseil de pro pour les partisans de l’avortement. Lorsque vous parlez d’avortement, ne faites pas d’analogies avec les meurtres à la hache. Si vous le faites, la plupart des gens penseront probablement à ce qui arrive aux bébés à naître dont la vie est enlevée.

Maya Wiley, candidate à la mairie de New York et ancienne collaboratrice de MSNBC, apparaissant dimanche matin sur MSNBC de Jonathan Capehart, a néanmoins emprunté cette voie répugnante.

Dans une tentative tendue de relier les événements actuels à Halloween, a-t-elle déclaré, à propos des arguments de la Cour suprême demain sur la loi texane sur l’avortement :

Voici une pensée pour Planned Parenthood : envisagez de jouer ce genre de musique effrayante dans vos salles d’attente.

Notez que Wiley a affirmé que dans Roe v. Wade, la Cour suprême a « confirmé » le droit constitutionnel à l’avortement. Non, il n’a pas défendu ce droit : il a fabriqué un droit inexistant à partir de rien. C’est quelque chose qu’un contributeur juridique honnête de MSNBC a effectivement reconnu.

JONATHAN CAPHART : Maya, les arguments sur l’avortement sont demain, ils sont lundi. Pourquoi – pourquoi devrions-nous surveiller cette affaire avec un grand intérêt lundi ?

MAYA WILEY : Eh bien, c’est merveilleux d’être avec toi, Jonathan, et tu me manques et je t’aime aussi. La raison pour laquelle c’est si important est que c’est un peu comme, puisque nous approchons d’Halloween, alors vous savez dans les films d’horreur, quand la musique effrayante commence à monter, et vous savez que quelqu’un est sur le point de se faire assassiner à la hache ? C’est essentiellement la musique que nous devrions entendre en ce moment avant cette dispute de lundi.

Parce que ce qui va se passer, ce sont deux cas découlant de l’interdiction de l’avortement au Texas, les interdictions sur le corps des femmes qui disaient, d’accord, nous, en tant qu’État, ne dirons pas que vous ne pouvez pas obtenir un avortement. Mais nous dirons simplement que n’importe qui, qu’il vous connaisse ou non, qu’il ait un lien avec vous ou non, peut poursuivre un prestataire et obtenir des dommages-intérêts parce que vous souhaitez avorter.

Et ce qui a été fait, c’est d’arrêter pratiquement tous les avortements dans l’État du Texas. Maintenant, cette affaire va être procédurale, mais ce qu’elle se passe – en quoi cette procédure est importante – parce qu’elle va déterminer si oui ou non l’État du Texas peut s’en tirer en essayant intentionnellement de saper un droit constitutionnel que la Cour suprême a confirmé dans 1973.

Et disons, nous allons prétendre que vous avez toujours le droit constitutionnel, mais nous allons laisser les États copier cette loi et essentiellement créer une fin contournant les droits constitutionnels de personnes qui auraient autrement – ​​le droit à l’avortement. Et cela va être un indicateur de ce qui se passera le 1er décembre, lorsqu’ils aborderont l’affaire du Mississippi, qui va directement à l’encontre de Roe V. Wade. C’est pourquoi je dis c’est comme la musique d’horreur du bâtiment.