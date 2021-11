Pire plan de retraite : le déclin de Gregg Popovich

A 7h55 de la fin du troisième quart-temps, Zaza Pachulia a mis le pied dans la zone d’atterrissage de Kawhi Leonard, qui d’un pas en arrière et un saut a essayé un nouveau panier pour les Spurs. C’était le premier match de la finale de la Conférence Ouest de 2017. Les Spurs menaient de 21 points (55-76) dans ce qui était une démonstration constante de tactique de Gregg Popovich envers son joueur, Steve Kerr. L’équipe texane a laissé ses rivaux par 16 points en première période et 26 en seconde. La clinique du jeu était absolument peu attrayante et les Warriors, qui avaient remporté 67 victoires en saison régulière (pour les 61 de leurs rivaux), ils se sont retrouvés contre le dos et le mur après avoir balayé les premier et deuxième tours. Et, quand il a semblé que le machado était possible et que la tentative de faire remonter une chimère, tout a changé.

Il est indéniable que les Warriors étaient dans une nette dynamique haussière dans cette troisième période, mais l’adieu à Kawhi a tellement miné le moral des Spurs qu’un match qu’ils ont dominé de plus de 20 points ils ont fini par perdre par 2. Le 113-111 final marquait aussi la fin d’une époque, même si on ne le savait pas encore.. Tim Duncan avait licencié un an plus tôt et Manu Ginobili et Tony Parker vieillissaient et se fatiguaient. Kawhi était le relais logique, l’étoile naissante qui était le futur mais aussi le présent. L’homme a appelé à dominer une compétition à laquelle il avait la capacité de s’adapter en tant que figure intemporelle, capable de jouer comme avant, et de ne pas perdre la tête avec le style d’aujourd’hui. Cependant, cette blessure, renforcée par Pachulia, a gâché les plans d’un Popovich dont les équipes ont toujours respecté les problèmes physiques et les revers de dernière minute. Ce saut de Kawhi et ce pied de Pachulia ont tout changé. Et, à ce moment-là, le chemin de la perdition a commencé.

Kawhi, malgré les problèmes médicaux, a forcé les Spurs dans une situation impossible, retournant même quelqu’un comme Popovich contre eux. Le pragmatisme du technicien tourné vers l’extérieur, sans jamais trop critiquer qui que ce soit et avec une capacité louable à prendre soin de ses stars, il a rendu les choses différentes chez les Spurs. Ce n’est plus cette franchise modèle qui a su assurer la continuité constante de ses stars pendant un nombre énorme d’années. Le fonctionnement interne a été fissuré par l’action d’un joueur intrépide et hermétique, qui a fait un usage douteux de l’autonomisation des joueurs, de la gestion de charge sponsorisée et il a mis au premier plan ce qui est désormais en vogue au sein des nouvelles générations : l’environnement. Ce mot qui a autant voire plus de pouvoir que le joueur pour forcer les transferts et décider, pourquoi pas, de l’avenir d’un projet donné.

Dans ce transfert, celui de Kawhi, l’erreur des Spurs n’était pas seulement apparente en essayant de construire un nouveau projet autour de DeMar Derozan et LaMarcus Aldrige, deux talents incontestables qui étaient incontestablement en dessous des étoiles précédentes. Aussi l’animosité des Spurs en général et de Popovich en particulier envers les Lakers. Certains secteurs de San Antonio ont célébré le transfert qui s’est terminé par la farce Kawhi Leonard, qui mettrait le cap sur Toronto et non sur Los Angeles, cette ville ennemie qui génère des sentiments qui ne sont pas du tout réciproques. Après tout, pour la rivalité, ceux en violet et en or ont déjà les Celtics, tandis que les Spurs se sont retrouvés avec un prix très remis en question dans ce transfert (le DeRozan susmentionné), dans lequel ils ont entamé une chute progressive qui s’est terminée, coronavirus mis à part, avec 22 saisons consécutives en séries éliminatoires. Tout, bien sûr, a son explication, et beaucoup se sont souvenus comment en 1999, Phil Jackson, qui utilisait le jeu psychologique comme personne d’autre, dirigeait son verbiage habituel vers les Spurs. Le maître Zen a minimisé l’anneau texan cette année-là, le premier de la dynastie, saison du premier lock-out qui a causé un raccourcissement de la saison, la définissant comme l’année de l’astérisque (50 matchs ont été joués et il n’y avait pas d’All Star). Popovich ne lui a jamais pardonné.

De tout à rien

En 22 ans, Popovich a battu presque tous les records possibles. Ils sont restés une participation aux séries éliminatoires de la marque la plus absolue, et ils partagent la casquette avec les Nationals / 76ers, qui ont fait de même entre 1950 et 1971. Dans cette séquence, ils ont remporté cinq anneaux (les mêmes que les Lakers), ajoutant plus de victoires que quiconque en séries éliminatoires (170) et en saison régulière (1 228). Au cours de cette période, les Spurs ont dépassé les 50 victoires lors de 19 de leurs 20 premiers départs, la seule fois où ils n’ont pas atteint ce chiffre précisément pendant la saison de lock-out, ce qui aurait été impossible (37-13). Ils l’ont fait en 2011-12, malgré seulement 66 matchs (50-16). Les 60 victoires ont été encore dépassées six fois, Tim Duncan a remporté deux MVP, Kawhi deux prix pour le meilleur défenseur, Ginobili un pour le meilleur sixième homme… Et ils étaient toujours au travail : en plus des cinq anneaux, ils ont disputé six finales et 10 finales de conférence.. Un succès constant dans une énorme période de temps au cours de laquelle ils ont établi l’une des meilleures dynasties de l’histoire, ils ont été le berceau de la plus grande ouverture que la NBA ait jamais connue et ils étaient des candidats objectifs et constants.

Tout cela s’est évaporé: les Spurs ont obtenu LaMarcus Aldrige de Portland, DeRozan des Raptors et un Pau Gasol vieillissant des Spurs. Mouvements survenus en 2015, 2018 et 2016 respectivement. Mais aucun n’était à long terme, et le jeu collaboratif que Popovich a apprécié ces dernières années a été un succès., a commencé à briller par son absence. Ginobili a pris sa retraite, Parker s’est dirigé vers les Hornets avant qu’ils ne passent sous terre et la femme de l’entraîneur est décédée, provoquant un sentiment de désir énorme qui est déjà apparu avec l’adieu de Duncan en 2016, mais qui a été aggravé par toutes ces pertes. Mais il a décidé de rester là, immobile, mener un groupe moins talentueux aux playoffs en 2018 et 2019 (respectivement 47 et 48 victoires) et ont même de réelles chances d’aller au deuxième tour du côté facile du tirage au sort en 2019, la dernière fois qu’ils ont atteint la finale : 2-1 et le match 7 contre les Nuggets au Colorado. Et en demi-finale se trouvaient les Blazers. Jusqu’où auraient-ils pu aller ? En fin. Nous ne saurons jamais.

Au cours des dernières années, les Spurs n’ont pas terminé les séries éliminatoires, mais ils n’ont rien abandonné ni atteint les sommets du repêchage. En 2016, Dejounte Murray est arrivé, un homme de grand talent qui est le visage d’un avenir qui ne vient pas. Depuis, Derrick White, Lonnie Walker, Keldon Johnson, Devin Vassell… Un bon butin mais insuffisant pour se positionner dans une Conférence Ouest toujours compétitive. Joshua Primo, la 12e sélection du repêchage actuel, a à peine joué 3 matchs et il n’y a plus de vétérans qui sont contents des jeunes après les départs d’Aldrige et DeRozan, qui avaient de bons chiffres mais n’ont jamais égalé à 100% avec l’idiosyncrasie de l’endroit dans celui où ils se trouvaient. Ils n’avaient pas non plus, bien sûr, la qualité de leurs prédécesseurs. Les contrats n’ont pas été abusifs et ne le sont pas pour le moment, et Murray et White, avec 48 et 69 millions garantis pour les prochaines années, sont les plus gros revenus d’une équipe qui était la plus ancienne de la NBA il y a quelques années et maintenant. Il est le neuvième plus jeune, avec une moyenne de 25,3 ans.

Et entre tout cela, Gregg Popovich continue le sien. Immortel, il a traversé l’équipe des États-Unis pour tout gâcher en Coupe du monde et remporter les Jeux olympiques. Une page de plus d’un CV enviable, mais face à un triste plan de retraite. Quelques années durant lesquelles il se consacrera à entamer une reconstruction qui mettra fin, si tout se passe bien, à une Becky Hammond qui attendait son opportunité depuis longtemps. Une triste étape finale pour un homme qui gagne 11,5 millions par saison, plus que tout autre entraîneur. Et celui que LeBron James a dit être le meilleur entraîneur de tous les temps ayant dominé et gagné à trois époques différentes : l’ère des grands hommes (ball in-out), le pick and roll et les triples. Un héritage objectivement insondable avec une fin amère. Le déclin et le déclin, dans une carrière qui a duré 26 ans, est une question de statistiques. Et même les plus grands souffrent. Mais cela ne signifie pas, bien sûr, que Gregg Popovich est éternel. Un génie.