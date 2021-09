Pirelli a discuté de la nécessité pour les pilotes d’utiliser chaque composé dans les courses

in

Pirelli a confirmé que des discussions avaient eu lieu auparavant concernant une règle rendant les trois composés obligatoires à utiliser dans une course.

Le constructeur italien est le fournisseur exclusif de pneus de Formule 1 depuis 2011, en introduisant et en mettant hors service une gamme de constructions différentes.

Depuis leur arrivée dans le sport, les instructions sur les caractéristiques des pneus Pirelli ont différé, et ces dernières années, il y a eu un désir de composés qui créeraient une plus grande variation dans les stratégies de course.

Souvent, le nombre d’arrêts au stand d’un pilote peut être très prévisible, les règles stipulant que deux des trois composés slicks disponibles doivent être utilisés dans une course sèche.

Mais dans le passé, Pirelli a eu des discussions pour rendre obligatoire l’utilisation des trois dans une course.

Ceci, bien sûr, ne s’est jamais concrétisé, car il a été décidé à l’époque qu’une telle règle rendrait les stratégies de course encore plus similaires sur toute la grille.

“Oui, cela a été discuté il y a quelques années”, a confirmé le patron du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, lors d’une conférence de presse au Grand Prix d’Italie.

“Et la conclusion était qu’en forçant les pilotes à utiliser les trois composés, le résultat peut être que tout le monde converge simplement vers la même stratégie.

“Donc, chaque fois que vous donnez plus de contrainte, tout le monde fait de même, ce n’est pas dans l’esprit de ce que nous voulons réaliser.

“Cela signifie un mélange de stratégies à un et deux arrêts utilisant les trois composés différents et ainsi de suite, sans que tout le monde s’arrête au même tour et change les pneus en utilisant la même séquence de composés.

« C’est pourquoi l’idée a été abandonnée il y a quelques années. Évidemment, c’est quelque chose dont nous pouvons discuter pour l’avenir – mais je pense que, comme je l’ai dit, nous avons besoin d’un règlement facile à comprendre également pour les spectateurs.

« Évidemment encourager différentes stratégies mais ne pas trop compliquer les choses avec beaucoup de contraintes différentes et ainsi de suite. C’est probablement l’objectif pour l’avenir.

Pirelli s’apprête à introduire de nouveaux pneus 18 pouces pour la saison 2022 dans le cadre de la refonte de la réglementation.