Pirelli analyse les données avant de passer un appel aux pneus du GP de Grande-Bretagne

in

Pirelli ne saura que dans “quelques jours” si ses nouveaux pneus arrière, testés en Autriche, participeront au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Suite aux défaillances des pneus Azerbaïdjan de Lance Stroll et Max Verstappen, Pirelli a créé un nouveau pneu arrière plus durable.

Cela a été testé par les pilotes lors des essais de vendredi pour le Grand Prix d’Autriche avec Soymotor rapportant que le fabricant de pneus italien attendait de « terminer l’analyse complète des données » avant de décider si les pneus seront courus à Silverstone.

Cette décision est encore dans «quelques jours».

Malgré l’introduction d’un nouveau pneu arrière, le patron de Pirelli F1 Mario Isola insiste sur le fait que ce sont les équipes utilisant les pneus “en dehors des règles” qui ont conduit aux échecs de Bakou.

Mais, a-t-il ajouté plus tard, “parce qu’il aurait été absurde d’avoir un nouveau boîtier en stock, qui soit disponible et qui offre des marges supplémentaires sans affecter les performances, il aurait été absurde de ne pas le tester et de le changer s’il fonctionnait”.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Isola a déclaré à Sky Italia que les commentaires après l’Autriche avaient été positifs.

“J’ai essayé de recueillir quelques commentaires”, a-t-il déclaré. « La piste a beaucoup changé, donc les chronos ne nous aident pas beaucoup.

« Il semble de toute façon que le prototype [tyre] tout d’abord n’a montré aucune différence d’équilibre, ce à quoi nous nous attendions. Utilisé avec une pression un peu plus basse, il a le même comportement que le pneu qu’ils utilisent actuellement.

“Évidemment étant une construction plus solide, cela nous laisse un peu plus de marge pour ne pas pouvoir contrôler les pressions stabilisées à cause du capteur standard qui n’est pas encore présent, comme nous l’avons déjà dit. Donc je ne vois pas de problème particulier.

“J’ai parlé avec certains pilotes, ils m’ont donné des retours identiques ou positifs par rapport au pneu réel, donc je n’imagine pas de grande différence.”

Quant à savoir pourquoi Pirelli a apporté des modifications au pneu, il a de nouveau insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un appel des équipes et non parce que Pirelli s’inquiétait de l’ancien arrière.

“Dans ce cas, nous avons demandé d’introduire cette spécification pour nous donner une marge supplémentaire”, a-t-il déclaré. « C’est la raison, nous l’avons expliqué. Mais je dirais que nous sommes cohérents.

« On nous a demandé de ne pas réagir, mais de toute façon pour évaluer cette possibilité, nous l’avons fait, nous avons apporté les prototypes. Je pense que d’un point de vue sérieux, notre entreprise s’est montrée sérieuse et à l’écoute des demandes de la Formule 1. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.