Pirelli annonce les sélections de pneus pour le GP d’Émilie-Romagne 2021

Pirelli a confirmé que ses composés C2, C3 et C4 seront disputés à Imola ce week-end – la même sélection que le lever de rideau de la saison à Bahreïn.

En raison de la nature étroite d’Imola conduisant à un manque potentiel d’occasions de dépassement dans la course, la stratégie des pneus sera la clé de la course – et Pirelli s’attend à une affaire à guichet unique dimanche.

Cela signifiera qu’il y aura une pression supplémentaire sur les arrêts aux stands lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, avec un temps de perte moyen important de 25 secondes, car la position de la piste est susceptible de jouer un grand rôle dans le résultat du week-end.

Pirelli pense que, comme un seul Grand Prix a eu lieu à Imola depuis 2006 et dans des conditions saisonnières différentes, les équipes n’auront pas beaucoup de données pertinentes à utiliser pendant le week-end, ce qui ajoute la nécessité de beaucoup d’entraînement.

Le circuit a été refait à neuf avant la course de l’année dernière, mais il reste cahoteux et avec des bordures hautes sur la piste, il reste un défi important pour les pilotes et les équipes à Imola – qui a vu les séances reportées en raison des funérailles du prince Philip.

Mario Isola, responsable de la F1 et de la course automobile chez Pirelli, a déclaré: «Après un début passionnant à Bahreïn, nous avons exactement la même nomination de pneus pour Imola – un circuit avec des caractéristiques très différentes que nous sommes ravis de visiter en tant que sponsors du titre, aidant à démontrer le prestige du «Made in Italy» au monde.

«Bien que la dernière course à Imola ait eu lieu il y a près de six mois, les conditions pourraient être différentes maintenant en avril par rapport à novembre, et bien sûr la construction des pneus a changé.

«Comme ce fut le cas pour la dernière course ici, nous nous attendons à ce que les équipes adoptent une stratégie à guichet unique, également en raison du temps perdu dans les stands et de la difficulté relative à dépasser. La voiture de sécurité a fait une grande différence l’année dernière, il y a donc beaucoup de points d’interrogation à l’approche du retour de ce week-end en Europe.

