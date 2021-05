Pirelli apporte différents composés de pneus pour deux courses autrichiennes

En résumé: Pirelli apportera différents composés de pneus pour les deux courses de F1 au Red Bull Ring cette année.

En bref

Pirelli divise les choix de pneus pour les courses autrichiennes À la suite de la décision de la F1 d’ajouter une deuxième course au Red Bull Ring cette année, Pirelli a décidé d’apporter différents composés de pneus aux deux courses dans l’espoir de produire des événements plus variés.

Le fournisseur de pneus officiel du sport a initialement nommé les pneus C2, C3 et C4 pour le Grand Prix d’Autriche. Un porte-parole a informé . qu’ils seront plutôt amenés pour le Grand Prix de Styrie, qui se déroule une semaine plus tôt sur la même piste.

Pour le Grand Prix d’Autriche, Pirelli fournira désormais les composés de pneus les plus tendres de sa gamme. Ce sont les C3, C4 et C5, qui sont également utilisés lors du Grand Prix de Monaco ce week-end.

L’année dernière, les pneus C2, C3 et C4 ont été apportés aux deux courses sur le circuit autrichien, car Pirelli n’a pas été en mesure d’apporter des allocations différentes. Ils ont apporté des sélections différentes pour les deux courses à Silverstone.

Kanaan le plus rapide, Ferrucci s’écrase à Indy

Le vainqueur de l’Indy 500 2013, Kanaan, a donné le rythme Le revenant de Ganassi, Tony Kanaan, a mené la séance d’essais d’hier pour l’Indianapolis 500. Les vitesses étaient légèrement inférieures à celles des jours précédents – le tour de Kanaan à 362,651 km / h (225,341 km / h) était en baisse sur son record personnel.

La séance a été interrompue lorsque Santino Ferrucci a perdu le contrôle de sa voiture au virage 2 et s’est écrasé, gravement endommagé l’arrière de sa machine RLL. Il a été dégagé de toute blessure grave mais pris pour des scans de précaution.

Colton Herta d’Andretti a été impliqué dans un incident bizarre qui a failli conduire à une collision à grande vitesse entre lui et Scott McLaughlin. Le pilote Penske a reculé en arrivant au virage quatre alors que les coéquipiers de Ferrucci et de RLL, Takuma Sato et Graham Rahal, avaient ralenti à la ligne de départ / arrivée pour une photo mise en scène. Herta jeta un coup d’œil au mur alors qu’il se faufilait entre celui-ci et la voiture de McLaughlin à toute vitesse.

Ferrari «trop forte pour nous» – Alonso

Ferrari est trop rapide pour Alpine, dit AlonsoAlonso a mis en garde contre une lecture excessive des résultats des essais d’hier, mais il est admis qu’Alpine ne défiera probablement pas les rythmeurs Ferrari.

«Nous avons eu des surprises samedi, parfois des surprises positives, parfois pas si positives», a-t-il déclaré. «Voyons donc samedi si nous pouvons améliorer ces positions.

“Ferrari semble un peu plus forte ici, trop forte pour nous, mais je suppose que le milieu de terrain va être très serré.”

Son coéquipier alpin, Esteban Ocon, semblait optimiste quant à la mise en œuvre de bons changements de configuration avant les essais finaux. «Je pense que nous avons quelques directions à prendre pour [Saturday],” il a dit. «Il y a certaines choses qui sont assez claires pour nous et qui ne fonctionnent pas jusqu’à présent.

«C’est donc bien que nous mettions le doigt sur ces points assez tôt et que nous voyions si cela fonctionne samedi.»

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

Vaincu par le temps. La course sur piste tire à sa fin aujourd’hui grâce à des vents très forts et de fortes averses. 🌧️ # WSeries pic.twitter.com/z4pkoEU89w – Série W (@WSeriesRacing) 20 mai 2021

Pilotes qui ne se sont pas qualifiés pour les courses # GP2 / # F2 depuis 2006: • Alessio Deledda – Monaco 2020

• Franck Perera – Belgique 2009

• Ricardo Teixeira – Monaco 2009

• Christian Bakkerud – Turquie 2007

• Marcos Martinez – Hongrie 2007 # MonacoGP – Laura Leslie (@ LauraLeslieF1) 20 mai 2021

Quel est l’intérêt de conserver les 107% alors que vous autorisez le pilote à faire la course? @fia 🤔 – Raffaele Marciello (@Team_RMarciello) 20 mai 2021

Une vue à bord époustouflante de @ColtonHerta: pic.twitter.com/WlfoUJ5KtZ #IndyCar # Indy500 – . (@racefansdotnet) 20 mai 2021

Liens

Liens d’intérêt pour les courses automobiles:

La Formule 1 est devenue un club de fils de milliardaires (AS – Espagnol)

Lewis Hamilton: “Si vous avez un ami qui appartient à une minorité, vous pourrez peut-être lui demander à quel genre de difficultés il a dû faire face car il est différent. Dans mon cas, j’ai des conversations inconfortables avec mon patron, avec Mercedes , avec les sponsors, nous devons les avoir et nous ne devons pas avoir honte, mais voyez ce que nous pouvons faire ensemble pour parvenir à une F1 plus diversifiée, comme toute autre entreprise. “

Alex Albon: “ Le GP de Monaco est l’endroit où il faut flirter avec la limite de la voiture ” (GQ)

“Mercedes était en retrait à Bahreïn, mais ils ont déjà montré comment ils pouvaient rebondir et ils ont déjà développé la voiture à un rythme rapide – vous ne gagnez pas sept championnats du monde consécutifs par accident. Cela ressemble à un avantage de rythme. que nous avions à Bahreïn a été égalé et juste devancé par Mercedes à Barcelone, mais il est encore si tôt dans la saison et les garçons et les filles de notre usine ont la réputation de se développer rapidement en saison. “

2021 Round 2: Conférence de presse post-qualification (Formule 2)

Theo Pourchaire: “Je ne sais pas si le groupe A était meilleur que le deuxième groupe, mais je suis sûr que je viens de déconnecter mon cerveau pendant trois tours aujourd’hui. Je n’étais pas très confiant lors des essais libres ce matin et je voulais commencer le devant la grille, j’ai donc poussé la limite de la voiture et ça a marché. “

Si vous avez une astuce pour qu'un lien relatif au sport automobile monoplace figure dans le prochain tour d'horizon des ., veuillez nous l'envoyer via le formulaire de contact.

