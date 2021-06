Pirelli attribue les crevaisons de Bakou aux conditions routières

16/06/2021

La société Pirelli, fournisseur de pneus en Formule 1, attribue les crevaisons subies au Grand Prix d’Azerbaïdjan il y a deux semaines, Max verstappen (Red Bull) et Balade de Lance (Aston Martin) “à une déchirure circonférentielle du flanc intérieur, qui pourrait être liée aux conditions de roulement des deux pneumatiques, qui n’auraient pas pu suivre les paramètres de sortie prescrits (pression minimale et température maximale dans les blanchets)”.

Après avoir réalisé, en collaboration avec la FIA, l’analyse des pneumatiques arrière gauche montés sur les monoplaces de Flâner Oui Verstappen, leader du Championnat du monde, lorsqu’ils ont subi des accidents lors du récent GP d’Azerbaïdjan, ​​Pirelli a déclaré aujourd’hui dans un communiqué qu’il n’y avait pas de “défauts de production ou de qualité” ou de “symptômes de fatigue ou de délaminage”.

L’analyse a été étendue aux autres voitures participant à la course, dont les pneus ont accumulé un nombre de tours identique ou supérieur à ceux des accidentés.

“Pirelli a partagé les conclusions du rapport avec la FIA et les équipes. De plus, la FIA et Pirelli se sont mis d’accord sur de nouveaux protocoles de test, y compris une directive technique mise à jour – déjà partagée avec les équipes – pour surveiller les conditions de fonctionnement pendant le week-end. semaine de course. De nouvelles mesures seront également évaluées, si jugées nécessaires », précise la note.

néerlandais Verstappen il a abandonné à cinq tours de la fin du Grand Prix d’Azerbaïdjan, lorsque sa roue arrière gauche a éclaté et a heurté le mur.

Au canadien Flâner Il lui est arrivé la même chose au 31e tour.