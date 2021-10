Pirelli conclut les tests de pneus 18″ avec Alpine

Pirelli, le seul fournisseur de pneus de Formule 1, a annoncé aujourd’hui dans un communiqué de presse qu’il avait conclu son programme d’essais de pneus 18″ avec Alpine.

Le test final s’est déroulé hier à Paul Ricard, en France, dans des conditions humides, avec Daniil Kvyat au volant d’une voiture Alpine F1, faisant affaire pour le fournisseur de pneus italien.

La F1 a prévu une série de changements aérodynamiques pour les voitures l’année prochaine, dans l’espoir d’améliorer la course et de permettre aux voitures de se suivre de près sans perdre d’appui. En plus de cela, le sport lancera de nouveaux pneus 18 pouces à profil bas qui sont plus pertinents pour les tendances des pneus sur les voitures de route.

Le responsable de la F1 et de la course automobile de Pirelli, Mario Isola, a déclaré dans le communiqué de presse, après la conclusion des tests : « Avec ce dernier test humide, nous clôturons enfin notre programme de développement pour les nouveaux pneus 18 pouces. »

Il a poursuivi en expliquant les défis que Covid-19 présentait : « L’année dernière, la pandémie de COVID-19 nous a obligés à revoir entièrement notre programme de tests, en annulant les tests sur piste pour nous concentrer sur la simulation ainsi que sur le développement et la modélisation virtuels. Ce système de criblage virtuel nous a aidés à optimiser le nombre de prototypes physiques produits et à revenir aux tests sur piste pendant 28 jours tout au long de 2021. »

Isola a également donné un aperçu de leur philosophie de développement en déclarant : « Nous avons commencé le processus de développement avec le profil, avant de passer à la construction de base, et enfin de nous concentrer sur les cinq composés que nous homologuerons pour l’année prochaine. Les résultats obtenus jusqu’à présent sont le fruit de l’apport des pilotes engagés actuellement dans le championnat, un aspect vital pour nous, bien qu’utilisant des voitures muletières.

« L’année prochaine, nous aurons encore quelques journées d’essais à notre disposition, ce qui nous permettra d’affiner le pneu 2022 avec les nouvelles voitures si nécessaire. »

Isola a annoncé quand les pilotes de F1 testeront les spécifications finales des nouveaux pneus 18″.

« Une fois la spécification validée par la FIA, les pilotes auront la possibilité d’essayer les pneus 18 pouces définitifs lors des essais après le Grand Prix d’Abu Dhabi, a-t-il déclaré, même si nous devrons attendre l’année prochaine. des tests de pré-saison pour voir ces pneus en action sur les voitures 2022 pour la première fois. »

Inutile de dire que le processus a été un effort monumental de la part de Pirelli, car la société a partagé quelques chiffres intéressants dans son communiqué de presse, montrant le niveau de travail acharné qui a été consacré à la finalisation des pneus 2022 F1.

Il y a eu un total de 36 jours d’essais sur piste répartis sur toutes les équipes de F1, culminant en 4 267 tours équivalents à 20 000 km, tout en consommant 392 trains de pneus ; un total de 1568 pneus !

Le pilote @AlpineF1Team @kvyatofficial conclut la campagne d’essais #Fit4F1 18 pouces 2022 de Pirelli après avoir effectué 167 tours avec les pneus intermédiaires Cinturato Green de l’année prochaine à @PaulRicardTrack en France. Une information vitale pour Pirelli pour finaliser le cahier des charges définitif pour l’année prochaine. pic.twitter.com/2FHBNMFpIz – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 18 octobre 2021