Pirelli confiant d’avoir tenu ses promesses sur les pneus 2022

Pirelli est convaincu que les pneus qu’ils ont produits pour la saison prochaine répondent aux exigences et aux demandes de la Formule 1.

Des changements de réglementation généralisés seront introduits la saison prochaine, l’un des principaux objectifs étant de permettre aux voitures de se suivre et de s’affronter plus étroitement qu’elles ne le peuvent actuellement.

L’une des façons dont le sport espère y parvenir est d’apporter des pneus sur lesquels les conducteurs peuvent pousser plus fort plus longtemps et qui sont moins sensibles aux températures.

Le patron de Pirelli F1 Mario Isola est convaincu que la société italienne a produit des modèles qui correspondent à la facture, affirmant qu’ils « devraient être très proches des objectifs », et que sa confiance a été renforcée par des pilotes, notamment Lewis Hamilton.

« Lors des tests des pneus 18 pouces, [the drivers] étaient satisfaits du résultat », a-t-il déclaré la BBC.

« Lewis, par exemple, n’est pas un pilote qui aime tester et il a décidé de tester pendant une journée et il nous a donné son retour et c’était assez positif. »

Pour les tests effectués par Hamilton et d’autres pilotes, des roues de 18 pouces qui seront utilisées en 2022 ont été montées sur la voiture de cette année, et Isola estime qu’un verdict ne peut pas encore être pleinement atteint sur les pneus à cause de cela.

La campagne d’essais des nouveaux pneus 18 pouces #Formula1 s’est achevée hier à @PaulRicardTrack en France. Voici tout ce que vous devez savoir sur les pneus 2022. #F1 #Fit4F1 #Pirelli https://t.co/8HnIZjQfbN pic.twitter.com/fzc3I57Y2m – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 19 octobre 2021

Il pense également que des problèmes pourraient survenir si les voitures de l’année prochaine s’avéraient plus rapides que prévu initialement, comme cela a été rapporté.

« Nous avons testé sur des voitures ‘mules’, nous devons donc enfin valider les résultats sur les voitures 2022, qui seront différentes », a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup de discussions sur les performances réelles des voitures 2022, car au début, tout le monde s’attendait à des voitures trois secondes plus lentes que les actuelles.

« Maintenant, il y a une discussion sur une éventuelle performance très proche des voitures actuelles et cela affecte les composés. Nous concevons une gamme de mélanges centrée sur les performances que nous attendons pour l’année suivante.

« Dans tous les cas, les composés sont complètement nouveaux car nous avons décidé de changer de philosophie pour atteindre les objectifs. Nous avons donc eu une approche complètement différente avec des ingrédients différents.

« S’il y a un [requirement] pour ajuster les mélanges pour l’année suivante, nous avons les 25 jours d’essais pour 2022 et nous sommes également libres de sélectionner les mélanges de manière différente (de course en course).