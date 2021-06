Pirelli confiant que le nouveau pneu pour le Grand Prix de Grande-Bretagne s’avérera “plus robuste” · .

in

Pirelli espère introduire une construction de pneu révisée à temps pour le Grand Prix de Grande-Bretagne afin de réduire la probabilité de défaillances comme celles observées en Azerbaïdjan.

Les équipes auront l’opportunité de tester les constructions révisées des pneus arrière en pratique pour le Grand Prix d’Autriche la semaine prochaine au Red Bull Ring.

Max Verstappen et Lance Stroll ont subi des défaillances de pneus arrière gauche sur leurs composés C3 lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le responsable du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, a déclaré que la nouvelle construction était basée sur celle qui a été créée à la suite de leurs tests de caoutchouc 2021 à l’Autodromo do Algarve au Portugal l’année dernière. La société est confiante que le test de la semaine prochaine démontrera que les pneus sont adaptés à l’introduction lors de la prochaine manche à Silverstone.

“Nous pensons que le changement va se produire, mais nous parlons évidemment de la construction que nous n’avons jamais testée auparavant sur la piste”, a déclaré Isola.

De nouveaux pneus ont été développés après le test de l’Algarve« Cette construction était une idée que nous avions l’année dernière lorsque nous développions les pneus 13 pouces pour 2021. Si vous vous souvenez, nous avons testé différentes constructions à Portimao puis nous avions un délai à respecter, à homologuer la nouvelle construction 2021.

« Mais après Portimao, ou pendant la période où nous étions à Portimao, nous avions aussi d’autres idées sur la façon de rendre le pneu arrière plus robuste et nous avons réalisé quelques prototypes. L’un de ces prototypes a également été testé avec notre test en salle. Nous effectuons généralement plusieurs tests en salle pour évaluer le niveau d’intégrité du pneu. Et la nouvelle construction a été positive à cet égard.

« Donc, la construction 2021 est à coup sûr une étape meilleure que 2020. Mais la nouvelle que nous voulons proposer est une autre étape claire vers un pneu plus robuste que l’actuel. »

Les échecs de Bakou ont été imputés aux équipes utilisant leurs pneus à des niveaux inférieurs à ceux attendus par Pirelli, bien qu’elles aient respecté les pressions de départ minimales stipulées. La FIA a répondu en imposant de nouvelles restrictions sur la façon dont les équipes peuvent utiliser leurs pneus.

Cependant, comme Pirelli n’est pas en mesure de surveiller la pression des pneus des équipes pendant les courses, il reste préoccupé par le potentiel de problèmes supplémentaires. Il pense que la nouvelle construction offrira une garantie supplémentaire.

“Il est vrai qu’avec la nouvelle directive technique, nous avons maintenant une bien meilleure situation”, a déclaré Isola. « Le nombre de contrôles et le type de contrôles, le nombre de contrôles effectués par la FIA nous donnent une bonne garantie sur la façon dont les équipes roulent les pneus.

« C’est clair, mais il est également clair que nous n’avons pas de capteur standard. Nous avons dit que jusqu’en 2022, il est impossible d’introduire un capteur standard. La situation s’est donc considérablement améliorée par rapport à il y a quelques courses. Mais nous avons toujours cette impossibilité de contrôler la pression de roulement et nous avons une année chargée devant nous.

« Nous pensons donc qu’avoir cette solution dans la poche et ne pas l’utiliser n’est pas la bonne décision. Et c’est pourquoi nous voulons le tester, en donnant évidemment à toutes les équipes l’opportunité de le tester à Spielberg et de le présenter à partir de Silverstone.

Isola est convaincu que la nouvelle construction est suffisamment similaire à l’ancienne pour ne présenter aucun problème pour les équipes ou les pilotes.

“Je ne m’attends pas à une conduite différente”, a-t-il déclaré. « Il s’agit évidemment d’une construction différente en termes de géométrie et de conception du pneu. Nous n’allons pas changer le profil, le profil extérieur, car sinon cela affecte la conception du plancher et la force d’appui à l’arrière de la voiture.

« Donc ça ne va pas changer ces éléments, mais c’est plus robuste. Et comme je l’ai dit, en termes de capacité de conduite, je ne m’attends pas à un grand changement d’équilibre ou quelque chose comme ça. Mais nous devons le tester sur la bonne voie pour le confirmer.

Les défaillances des pneus de Bakou se sont produites sur les épaules intérieures des pneus et n’étaient pas dues à des coupures de débris, a montré l’analyse de Pirelli. Isola a déclaré que la nouvelle construction n’est pas conçue pour offrir une protection supérieure contre les débris.

« Si on parle de coupures sur la bande de roulement, il n’y a pas de différence. Il est probablement légèrement plus résistant sur le flanc, mais il a été conçu davantage pour les paramètres d’intégrité que pour la résistance aux objets externes.

