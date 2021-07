Pirelli confirme le changement d’affectation des pneus du Grand Prix de Grande-Bretagne

Pirelli a confirmé que les pilotes disposeront d’un jeu de pneus slicks de moins pour clarifier les règles des pneus pour les débuts des qualifications de sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le nouveau format sera testé pour la première fois à Silverstone et notre guide complet sur son fonctionnement est accessible ici.

Comme pour un week-end de course normal, il y aura cinq sessions pendant lesquelles les voitures rouleront sur la piste. La seule différence dans la durée du temps de course est qu’au lieu d’une des séances d’essais libres de 60 minutes, des qualifications de sprint ont lieu, qui devraient durer environ 30 minutes.

Par conséquent, l’allocation habituelle de 13 trains de pneus slicks par pilote a été réduite à 12. Elle comprendra six trains de gomme tendre (C3), quatre medium (C2) et deux durs (C1). En regardant les prévisions météorologiques chaudes et ensoleillées, il est peu probable que des humides et des intermédiaires soient nécessaires.

Les composés sont les mêmes que pour le Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année dernière lorsqu’une série de crevaisons s’est produite dans le dernier tour, y compris pour le vainqueur Lewis Hamilton qui a traversé la ligne d’arrivée en boitant avec effectivement trois roues sur sa Mercedes.

Cependant, différents pneus ont été introduits au début de cette année et de nouveaux arrières plus robustes, qui ont été testés lors des essais libres en Autriche récemment, feront leurs débuts en compétition à Silverstone et seront utilisés jusqu’à la fin de la saison.

En termes d’utilisation de l’allocation, seuls les pneus tendres pourront être montés pour la séance qualificative d’une heure du vendredi soir qui se déroule comme à l’accoutumée et fixe la grille des qualifications sprint.

Mais contrairement à la normale, le top 10 de la Q2 n’aura pas à prendre le départ de la course avec ces mêmes pneus, ni d’ailleurs de se qualifier pour le sprint.

Pour les qualifications sprint, il y aura un libre choix de pneumatiques et de même pour la course. Ce n’est que dans le grand prix, comme d’habitude, qu’un arrêt au stand sera obligatoire pour un autre composé de caoutchouc.

Mario Isola, responsable F1 de Pirelli, a déclaré : « Il y a beaucoup de nouvelles choses à espérer pendant le week-end de Silverstone.

« Tout d’abord, l’introduction des qualifications sprint pour la première des trois courses cette année, qui modifiera complètement la dynamique et le rythme du week-end et aura un effet important sur l’utilisation des pneus.

« Les différentes manières dont les équipes interpréteront ces nouvelles réglementations et en tireront le meilleur seront fascinantes à regarder.

« Nous introduisons également la nouvelle construction de pneu arrière qui a été testée avec succès en Autriche avec des retours positifs.

“Quant à Silverstone lui-même, il reste l’un des plus gros tests de l’année pour les pneus grâce à tous ses virages rapides, ce qui signifie qu’un certain degré de gestion des pneus est toujours essentiel.”

