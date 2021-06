Pirelli espère une divergence de stratégie avec les choix de pneus de Bakou

Pirelli a confirmé qu’ils apporteront leurs trois composés les plus tendres à Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, dans l’espoir de mélanger les options stratégiques.

Ayant eu une course unique à Monaco qui a fourni peu de variation stratégique, le fournisseur de pneus de F1 apportera les composés C3, C4 et C5 dans la capitale de l’Azerbaïdjan pour la course du week-end.

Le constructeur a déjà apporté des gommes plus dures à Bakou – leur gomme la plus dure n’ayant jamais été utilisée lors du précédent Grand Prix d’Azerbaïdjan, mais ils ont changé de cap pour essayer de créer une affaire moins prévisible dimanche.

Au milieu de la controverse sur la question de savoir si la flexibilité de l’aileron arrière de Red Bull sera contestée à Bakou, le conseiller de l’équipe Helmut Marko pense que les pneus seront un facteur plus important pour le championnat du monde à la fin de la saison.

Sergio Perez a pu exécuter une surcoupe sur Lewis Hamilton à Monaco qui a promu le Mexicain dans l’ordre, mais l’utilisation continue des composés les plus tendres de Pirelli à Bakou sera une proposition tout à fait différente.

“D’un circuit unique à l’autre : Bakou offre un test très différent de Monaco, mais la précision nécessaire pour éviter les ennuis est similaire”, a déclaré le patron de Pirelli, Isola.

« Pour la première fois, nous apportons les pneus les plus tendres de la gamme en Azerbaïdjan, comme on l’a également vu à Monte Carlo.

« La raison de cette nomination est que le dur n’a pas du tout été utilisé lors de la course de Bakou en 2019, alors que le médium était largement utilisé.

« En réalignant les nominations, nous espérons voir les trois composés jouer un rôle important et conduire à des stratégies différentes.

« En Formule 2, il y a un pas entre les gommes, comme ce fut le cas lors de la manche d’ouverture à Bahreïn. Cela crée un différentiel plus important entre les pneus et conduit à nouveau à des courses et à des tactiques divertissantes, sur un circuit difficile réputé pour être un endroit où tout peut arriver.

