Pirelli est prêt à discuter des plaintes concernant les pneus AlphaTauri

in

Le chef de Pirelli, Mario Isola, prévoit d’avoir une discussion avec AlphaTauri pour comprendre leurs plaintes concernant les pneus utilisés à Silverstone.

La société italienne a introduit de nouveaux pneus arrière pour le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne à la suite des crevaisons soudaines qui ont mis fin à Lance Stroll et Max Verstappen courses à Bakou.

Bien que ce soit l’une des pistes les plus difficiles pour les pneus, il n’y a pas eu de tels problèmes à Silverstone comme il y en a eu lors des courses des années précédentes.

Cela dit, AlphaTauri a soulevé quelques problèmes avec eux, ce dont Isola est surpris et quelque peu confus car il dit que le reste des équipes n’a eu aucun problème.

Il prévoit de parler à l’équipe pour aller au fond des choses.

“Je vais parler avec eux, mais honnêtement, comme je vous l’ai dit, la nouvelle structure n’a pas de différences”, a-t-il déclaré à Sky Italia.

« Aucune équipe n’a ressenti de différences de conduite ou d’équilibre. Nous devons donc étudier un peu mieux avec eux pourquoi ils ont cette sensation.

« Silverstone a confirmé ce que nous avons vu en Autriche. Aucune sorte de différence ressentie par les pilotes, une structure plus solide. À Silverstone, cela a très bien fonctionné, nous sommes heureux.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Le plus gros sujet de discussion du week-end à Silverstone était sans aucun doute l’incident entre les rivaux du titre Max Verstappen et Lewis Hamilton dans le premier tour qui a vu le Néerlandais chuter lourdement.

L’affrontement s’est également poursuivi longtemps après la course, Verstappen qualifiant le Britannique de irrespectueux pour ses célébrations de victoire et Red Bull essayant et échouant à faire augmenter la pénalité de 10 secondes de l’homme Mercedes par les commissaires sportifs.

Cela a conduit l’équipe allemande à accuser ses rivaux d’essayer de ternir la réputation de Hamilton, une réponse que le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a qualifiée d’antagoniste.

Isola n’est pas fan de telles disputes en dehors du circuit et convient avec le patron de Mercedes Toto Wolff que les batailles devraient rester uniquement sur la piste à l’avenir.

“En tant que sportif, à mon avis, Toto a dit quelque chose de bien”, a-t-il ajouté.

« C’est que ces combats sont sympas mais ils doivent rester au niveau sportif, ils n’ont pas à dégénérer en autre chose.

“Je pense que c’est un très bon commentaire.”

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla