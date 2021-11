Pirelli explique son nouveau dispositif de données de préhension «Doggy» pour 2021

Pirelli a été vu en train de rouler autour d’une tondeuse à gazon, une chose hybride de type peintre en ligne lors de tours récents, et maintenant ils ont expliqué pourquoi.

Cet appareil a été vu pour la première fois en juillet à Silverstone avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. objectif plus important pour les opérations F1 de Pirelli.

En réalité, il est utilisé pour enregistrer les niveaux d’adhérence autour du tour de chaque circuit, ce qui fournit à Pirelli des données pour l’aider dans la sélection des pneus et les constructions futures.

Piloté par l’ingénieur Pirelli et ancien employé de Williams, Martin Wahl, qui a rejoint Pirelli en 2020, il emmène l’appareil pour une promenade de collecte de données chaque week-end de course, d’où le nom « Doggy » de l’entreprise.

Tel que cité par Motorsport.com, Mario Isola, le patron de Pirelli en F1, a déclaré : week-end de course.

« Nous avons une sorte d’image 3D du tarmac à différentes positions autour de la piste. La différence ici est qu’il est possible de mesurer le niveau d’adhérence réel tout autour du circuit. Ce n’est donc pas seulement en quelques points du circuit, c’est une mesure continue. Et cela nous donne une idée du niveau d’adhérence du circuit.

« Et maintenant, il y a une activité en cours pour essayer de corréler ces mesures avec d’autres éléments, comme la rugosité des camions, comme le niveau d’adhérence des voitures sur la piste, s’il y a une corrélation avec les différents types de composés que nous sélectionnons. pour chaque événement.

« Nous avons commencé à utiliser un laser pour mesurer la rugosité des pistes presque la première année où nous étions en F1, nous avons donc maintenant une base de données sur les circuits de 10 à 11 ans.

« Et c’est aussi utile pour nous de comprendre le vieillissement de la piste, car même s’ils ne vont pas refaire la surface de la piste d’une année à l’autre, on peut constater une évolution de ces paramètres, micro et macro rugosité, il y a un vieillissement.

« Et cela dépend de l’utilisation de la piste au cours de l’année, des conditions météorologiques dans cette région de l’été à l’hiver, du type de tarmac utilisé, et cela nous donne une bonne information. Mais il n’est pas complet.

« Par exemple, un élément important provenant du testeur d’adhérence est la différence d’adhérence d’un virage à l’autre, du point de freinage à la sortie du virage, de la ligne droite, car il y a clairement une influence de la voitures roulant sur piste.

« Et parfois, nous pouvons voir que dans certains virages, le niveau d’adhérence est plus faible, car avec les voitures qui roulent, elles le rendent plus plat ou moins abrasif, tandis que sur la ligne droite, nous avons un niveau d’adhérence plus élevé.

« Mais sur la ligne droite, vous n’avez pas vraiment besoin d’adhérence, car vous n’avez aucun point d’adhérence limité sur la ligne droite. Et c’est pourquoi nous voulons utiliser ces informations à l’avenir pour faire de meilleures corrélations.

Bien sûr, en regardant cet engin, il est difficile de comprendre comment il fournit exactement les données d’adhérence sur piste, alors Wahl lui-même a offert une explication détaillée.

« Il y a un taux de glissement entre l’essieu arrière et l’essieu avant de 15 % », a-t-il déclaré.

« Donc, à partir de là, il sait combien de force devrait être là, à partir de la jauge de contrainte longitudinale dans l’essieu avant. Et puis, en fonction de la force de résistance dont il dispose, cela nous donne ensuite un nombre d’adhérence à partir de cela.

« En gros, le pneu avant tourne 15 % plus lentement que les pneus arrière grâce à une chaîne. Vous ne pouvez donc pas simplement faire pivoter l’un des pneus, ils sont tous interconnectés par cette chaîne.

« Vous devez atteindre une vitesse cible lorsque vous la poussez. Nous visons un mètre par seconde juste pour la facilité – il vaut mieux faire toute l’année à une même vitesse que de faire différentes pistes à différentes vitesses.

« Vous avez une jauge et vous venez d’atteindre un mètre par seconde, vous avez une légère marge de manœuvre. Et si vous êtes d’un côté ou de l’autre, il vous bipe et vous dit d’accélérer ou de ralentir.

Actuellement, le pneu avant du Doggy provient du fournisseur, donc Pirelli espère à l’avenir développer une version plus petite de son composé C3, afin de générer des données encore plus représentatives.

« Nous avons eu cette discussion avant de prendre l’outil, nous pensons que pour cette phase de l’enquête, nous préférons utiliser le caoutchouc conçu par le fournisseur, l’outil est calibré avec ce composé, qui est comparable dans différents circuits », a déclaré Isole.

« Nous avions essentiellement deux choix, l’un était de prendre celui-ci, et l’autre était de fabriquer un petit pneu avec notre composé C3, par exemple, c’est un composé moyen, et de l’utiliser.

« Mais ensuite, nous perdions la référence du fournisseur. Et donc pour le moment, nous voulons utiliser le composé de référence, et nous obtenons les données, puis essayons de les corréler avec nos composés. Mais il s’agit d’une activité de post-traitement.

Mais un avantage de ce pneu de stock du fournisseur, puisqu’il est calibré sur l’appareil et n’est pas particulièrement sensible à la température, est qu’il est alors plus précis en termes de prise en compte de la température du pneu dans les données.

Donc, si Pirelli devait fabriquer son propre composé pour cela, le problème est que la température des pneus générée par le Doggy serait bien inférieure à ce que les voitures de Formule 1 créent sur les versions pleine grandeur.

« C’est exactement le but, nos composés fonctionnent à une température supérieure à 80 degrés. Et si vous poussez la machine à un mètre par seconde, vous ne pouvez pas garder 80 degrés », a déclaré Isola.

« Et donc c’est bien mieux d’utiliser quelque chose qui a déjà été testé. Et puis post-traiter les données afin de faire une corrélation avec nos composés.

Et pour garder les données aussi précises que possible, le promeneur de Doggy Wahl se connecte aux vidéos YouTube des précédents tours de pole F1 sur la piste, les mémorisant afin qu’il puisse suivre la ligne de course avec le Doggy d’aussi près que possible.

« Ce que nous faisons, c’est prendre le pneu extérieur, car s’il doit y avoir une dégradation du temps, c’est probablement là que ce sera », a expliqué Wahl.

« J’utilise des tours de pole sur YouTube pour analyser les lignes. Je regarderai ça la veille et le mémoriserai, puis je déterminerai où aller.

Bien sûr, avec ces missions de collecte d’adhérence qui se déroulent lorsque les voitures de Formule 1 actuelles ne sont pas en action, cela peut signifier que les efforts de Wahl sont gâchés par d’autres activités sur piste, ou même que quelqu’un oublie de charger la chose !

« Nous avons fait une course à Budapest dimanche soir, et évidemment Budapest est avant la fermeture, et tout le monde voulait sortir », a-t-il déclaré en racontant certaines de ses promenades les plus intéressantes avec le Doggy.

«Et j’ai eu des camions qui dépassaient et il était sur le point de le faire tomber sous la pluie. C’était donc intéressant !

« Et puis le mercredi à Spa, j’étais à mi-hauteur d’Eau Rouge et il y avait une vieille F1 qui tournait de La Source jusqu’aux Combes, alors j’ai dû m’arrêter et demander à quelqu’un de venir me chercher.

« La prochaine fois que j’ai essayé, il n’y avait plus de batterie, car elle n’avait pas été complètement chargée après Budapest. Alors je suis arrivé à la fin du secteur 2 et j’ai commencé le secteur 3 et ça s’est arrêté. Je pense que j’ai fait Spa environ cinq fois, dont une fois sous la pluie !

Comme prévu, cet appareil attire l’attention des pilotes et des ingénieurs de l’équipe lorsqu’ils voient Wahl marcher lourdement sur la piste avec, mais il s’abstient souvent d’expliquer son objectif principal.

« On me demande souvent ce que c’est, et nous répondons timidement en disant que nous mesurons la distance de la piste, car il le fait aussi », a-t-il conclu.