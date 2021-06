Pirelli frustré par les critiques persistantes sur les pneus | Planète F1

Pirelli a admis que les critiques reçues après les crevaisons de pneus lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan étaient « frustrantes ».

Max Verstappen, alors qu’il était apparemment prêt pour une victoire confortable, et Lance Stroll se sont tous deux écrasés dans la ligne droite principale à Bakou avec des défaillances du pneu arrière gauche.

Le Néerlandais et son camp, dont son père Jos, ont pointé du doigt Pirelli, dont la théorie initiale était que la cause était des débris sur le circuit.

Les enquêtes ultérieures n’ont révélé aucun signe de faiblesse structurelle dans les pneus et Pirelli a plutôt affirmé que Red Bull et Aston Martin avaient utilisé des pressions inférieures à celles recommandées, mais pas illégales.

Heureusement, les incidents du Grand Prix de France ne se sont pas répétés et le patron de Pirelli en Formule 1, Mario Isola, a déclaré qu’il n’avait pas apprécié la publicité négative pour son entreprise résultant des incidents de Verstappen et Stroll.

« Ce n’est pas mon travail de définir si [the teams] fonctionnaient en dehors des règles ou dans les règles », a déclaré Isola, concernant la pression des pneus, citée par GPFans.

« Ce qui est important, c’est que nous fournissions le produit et que nous nous assurons que le produit est dans le cadre nécessaire pour faire fonctionner les pneus dans les bonnes conditions.

« Est-ce frustrant ? Parfois c’est mais pour moi, de Bakou, pas seulement pour moi mais pour toute l’équipe Pirelli, c’était d’identifier les causes des échecs et de venir au Paul Ricard avec des actions en place pour garantir que cela ne se reproduise plus.

« C’était ma priorité. J’ai lu beaucoup de choses dans les médias et évidemment toutes ne sont pas très agréables à lire, mais c’est comme ça. Ma priorité était de trouver les vraies causes.

La suggestion selon laquelle les restrictions de pression des pneus ont été affichées n’est pas une nouvelle théorie à l’ère Pirelli, Mercedes ayant fait l’objet d’une enquête au Grand Prix d’Italie 2015 pour avoir enfreint la pression minimale des pneus avant la course.

Interrogée sur les astuces que les équipes pourraient utiliser pour repousser les limites, Isola a répondu : « C’est une question pour les équipes.

« Ce à quoi je peux répondre, c’est que nous recevons des données de toutes les équipes. C’était un paquet convenu il y a quelques années.

« On reçoit des simulations, on fait nos hypothèses, on revient avec un aperçu avec des prescriptions. Nous vérifions ce qui s’est passé pendant les courses, mais nous avons les données quelques jours plus tard.

« Nous réagissons en conséquence, adaptant nos prescriptions aux données que nous recevons. Ensuite, si nous voyons qu’il y a un paramètre qui ne correspond pas à notre attente, nous nous demandons évidemment ce qui peut l’être.

« En fin de compte, nous devons nous fier aux données qui ont été fournies. Nous ne pouvons pas trouver ce que les équipes font ou ne font pas.

