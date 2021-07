Pirelli : La meilleure stratégie du GP de Hongrie “pas toujours évidente”

in

Pirelli a dévoilé son allocation de pneus pour le Grand Prix de Hongrie – et ils disent que la stratégie la plus rapide n’est pas toujours visible sur le Hungaroring.

Comme l’année dernière, le manufacturier a sélectionné les mélanges C2, C3 et C4 pour la course de ce week-end – en plein milieu de sa gamme.

Parce que le Hungaroring est au calendrier de la F1 depuis si longtemps, Pirelli admet qu’il n’y a peut-être pas beaucoup de nouvelles données à recueillir de la piste, mais ils prédisent un équilibre délicat sur la stratégie en raison des températures chaudes à Budapest à cette période de l’année.

“En ce qui concerne les pneus, nous n’attendons pas de surprises particulièrement importantes du Hungaroring, qui a été une constante du calendrier et marque la fin de la première moitié de la saison”, a déclaré Mario Isola, responsable de la F1 et de la course automobile chez Pirelli.

« Les caractéristiques déterminantes de la piste sont tous les virages serrés qui se succèdent rapidement, sans longues lignes droites pour refroidir les pneus et par temps chaud.

“Cela rend le Hungaroring plus exigeant en pneus qu’il n’y paraît au départ, donc un certain degré de gestion sera probablement nécessaire sur le composé tendre en particulier.

« En conséquence, la meilleure stratégie n’est pas toujours évidente, avec des approches différentes donnant souvent un temps de course global similaire, selon les circonstances individuelles.

« C’est pourquoi nous avons souvent vu des courses tactiquement intrigantes sur le Hungaroring, gardant le résultat final incertain jusqu’à la fin et offrant un défi intéressant pour les ingénieurs.

La bataille finale #Fit4F1 de la première moitié de la saison 2021 est là ! 🇭🇺

Découvrez le #GP de Hongrie : https://t.co/YhdiDSctnJ pic.twitter.com/SNRaBjxcGp – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 26 juillet 2021

S’il gagnait ce week-end, Lewis Hamilton remporterait non seulement sa 100e victoire en Formule 1, mais deviendrait le premier pilote de l’histoire de la F1 à enregistrer neuf victoires sur le même circuit.

Cela le place dans une position unique pour décrire ce que l’on ressent en conduisant sur la piste surnommée « Monaco sans murs », et il a déclaré que les pneus fonctionnent généralement mieux que prévu en raison des conditions du circuit.

“C’est une course de montagnes russes vraiment amusante”, a déclaré Hamilton dans une vidéo d’aperçu de la course sponsorisée.

« Il y a différentes élévations, puis une section médiane de karting. Comme la température ambiante est élevée, les pneus fonctionnent beaucoup mieux qu’à d’autres endroits. Vous les sentez bouger davantage.

« C’est une piste agréable à piloter parce que la voiture bouge un peu plus, ce n’est pas si raide, pas si nerveux. Votre esprit ne s’égare jamais.