Pirelli : les bordures du Grand Prix du Qatar ont causé des défaillances de pneus

Une série de défaillances de pneus lors du Grand Prix du Qatar le mois dernier ont été causées par les bordures du circuit et non par des défauts de production, a confirmé Pirelli avant le premier Grand Prix d’Arabie saoudite de dimanche.

Valtteri Bottas de Mercedes, la paire de Williams George Russell et Nicholas Latifi et Lando Norris de McLaren ont subi des échecs à l’avant gauche lors de la course éclairée à Losail il y a deux semaines alors qu’ils tentaient de faire fonctionner une stratégie à un arrêt.

« Sur la base des résultats obtenus jusqu’à présent, l’origine du problème est principalement due à la durée pendant laquelle ces pneus ont roulé sur les trottoirs, à grande vitesse et avec des charges latérales et verticales considérables », a déclaré Pirelli dans un communiqué à l’Arabie saoudite. Grand Prix.

Le fournisseur a déclaré que la situation était unique au circuit de Losail, un site MotoGP régulier qui était utilisé pour la première fois en Formule 1.

« La forte demande causée par le passage sur ces trottoirs… a endommagé la construction du pneu et a entraîné une perte de pression dans le flanc interne, ce qui a provoqué l’effondrement de la structure après plusieurs secondes », a déclaré Pirelli. (Reportage d’Alan Baldwin)