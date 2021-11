Pirelli : Les coupures sur les pneus que nous devons comprendre

Les éruptions de Pirelli étaient à nouveau à l’honneur après qu’une série de défaillances de pneus ont terni le Grand Prix du Qatar pour certains pilotes, dont Valtteri Bottas qui a perdu sur un podium suite à une crevaison.

L’échec pourrait bien coûter à Mercedes le titre des constructeurs de Formule 1 2021 tant les marges sont fines dans ce concours avec maintenant seulement deux manches restantes – l’Arabie saoudite et Abu Dhabi.

Bottas, parti de la cinquième place sur la grille malgré une troisième qualification, mais ignorer les drapeaux jaunes en Q3 lui a valu une pénalité de trois places.

Pendant la course, le Finlandais est tombé à la 11e place dans le premier tour et traînait, impuissant et sans ambition avec la meilleure voiture du peloton, jusqu’au huitième tour lorsque le patron de l’équipe, Toto Wolff, lui a donné l’impulsion par radio.

Incroyablement, Bottas s’est transformé comme un interrupteur, a soudainement augmenté son rythme et au 23e tour, il était troisième ! Parlez d’un réveil du patron et des merveilles qu’il a faites.

Bottas : Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé, il n’y a eu aucun avertissement, aucune vibration

Mais Mercedes s’est trompé dans ses calculs, le #77 avait effectué le plus long relais sur les médiums avec lesquels il avait commencé et, comme nous le savons maintenant, tout a pris la forme d’une poire lorsqu’il a subi une crevaison avant de faire un voyage à travers le chaton Turn 7 Losail. portée au 33e tour des 57 tours de course.

Jeu terminé. Bottas ne s’en est jamais remis et a admis que c’était venu sans avertissement : « Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé, il n’y a eu aucun avertissement, aucune vibration, le rythme était toujours constant, l’adhérence était toujours bonne et c’est juste arrivé.

« Au début, je pensais que le vent devenait plus fort dans la ligne droite des stands, parce que je sentais que la voiture devenait un peu sur le côté, mais ensuite j’ai crevé dans le premier virage et, évidemment, c’était au point le plus malchanceux, juste après la sortie des stands.

Isola : On attend les données de télémétrie des équipes

Après la course, Mario Isola, responsable du sport automobile de Pirelli, a expliqué lequel des pneus a le plus souffert des trottoirs Losail, conçus pour le MotoGP : « Avant gauche, car c’est le pneu le plus sollicité mais je ne veux pas dire que cela par une énergie excessive ou quelque chose comme ça.

« Le premier élément que je peux partager est que tous les pneus étaient assez usés, près de 100 %. Que nous devons comprendre si elles ont été causées avant la perte de pression ou après la perte de pression.

« Nous attendons les données de télémétrie des équipes. C’est un élément vraiment important pour comprendre si la perte de pression a été soudaine et [what] c’était le moment pour ça.

« Tous les pilotes ont pu retourner aux stands, ils ont donc perdu de la pression mais dans un temps suffisant pour contrôler la voiture et retourner aux stands. On voit beaucoup d’impacts à grande vitesse sur les trottoirs ici.

« Ce n’est un secret pour personne que les voitures ont également subi des dommages au châssis, au sol, aux ailes, et lorsqu’un pneu est usé, il est moins protégé contre les trottoirs, les gros chocs, les chocs à haute énergie. Ensuite, il peut arriver qu’ils commencent à perdre de la pression et que vous deviez soit changer le pneu, soit vous êtes à plat.

Russell : Nous avons opté pour une stratégie assez audacieuse

Les pilotes Williams George Russell et Nicholas Latifi ont également été victimes de crevaisons à l’avant gauche en fin de course, la paire ayant également fait un arrêt unique.

Russell savait que c’était un long plan dès le départ : « Je suppose que vous ne voulez jamais terminer la course avec trois roues sur le wagon, mais nous avons opté pour une stratégie assez audacieuse, en essayant de pousser cet arrêt de manière assez agressive, en nous arrêtant tôt.

Pendant ce temps, à la fin, Sergio Perez avait progressé régulièrement de la 11e sur la grille à la quatrième au 18e tour, avec la troisième en ligne de mire, mais ce que le pitwall Red Bull a vu tomber à Williams les a incités à opposer le Mexicain, sacrifiant ce qui aurait pu être le troisième pour un quatrième sûr.

Checo l’a pris sur le menton et a dit après: « Ce qui est arrivé à Valtteri a mis une pensée sur nos têtes. Je pense qu’à la fin de la journée, quatrième, c’est mieux que rien.

Isola : Nous avons prédit une stratégie à deux arrêts en raison des données sur l’usure des pneus que nous avons recueillies vendredi

En revanche, certainement aidés par la période VSC qui a offert un répit à leurs Pirelli bien usés, les Alpine ont été gentils avec leurs pneus dans la nuit, Fernando Alonso faisant un travail d’un seul coup pour se hisser à la troisième place, son premier podium. depuis 2014 avec son coéquipier Esteban Ocon jusqu’au bout avec un seul arrêt.

Cependant, avant la course, ces stratégies ne plaisaient pas aux ingénieurs d’Isola et de Pirelli, qui leur ont demandé s’ils avaient des inquiétudes : veulent perdre du temps dans la fosse.

« Mais la raison pour laquelle nous avons prédit une stratégie à deux arrêts était principalement due aux données sur l’usure des pneus que nous avons collectées vendredi, et l’usure à l’avant gauche était assez élevée.

Donc [in the race] par exemple, l’avant gauche et l’arrière gauche étaient tous les deux portés à 100 %. Mais la raison pour laquelle nous avons eu une crevaison juste à l’avant gauche doit être étudiée. »

Isola a confirmé que les pneus défectueux ont été emmenés au siège de Pirelli pour être analysés par leurs ingénieurs.

Norris : Cela aurait pu être quelque chose de beaucoup plus dangereux

Lando Norris de McLaren, qui a également subi une crevaison, a exprimé ses inquiétudes : « Vous vous attendez à une usure des pneus mais vous ne vous attendez pas à ce que le pneu explose, surtout pas sur le pneu dur. Nous n’étions même pas si loin dans le relais. C’était comme 20 tours ou quelque chose comme ça.

« Ils devraient faire plus de 20 tours. À chaque piste, vous prenez soin des pneus parce qu’ils s’usent, mais vous ne vous attendez pas à ce qu’ils lâchent complètement soudainement.

« Assez dangereux pour beaucoup de gens et cela ne devrait pas arriver. S’il y avait un mur là-bas, cela aurait pu être quelque chose de beaucoup plus dangereux », a prévenu l’Anglais.

Arrêts au stand du Grand Prix du Qatar et utilisation des pneus :