Pirelli : les pneus du Grand Prix de France destinés à la stratégie « variété »

Pirelli a confirmé sa sélection de pneus pour le Grand Prix de France, qui, selon eux, apportera plusieurs “stratégies distinctes”.

Le fabricant de pneus apportera ce week-end les pneus C2, C3 et C4 au Castellet, qui sont les trois composés intermédiaires de leur gamme – comme ceux utilisés à Bahreïn et à Imola.

Il s’agissait également de la nomination des pneus pour la dernière course au Paul Ricard en 2019, qui a vu la majorité des pilotes utiliser une stratégie à un seul arrêt – mais en ignorant le composé le plus tendre et en passant du moyen au dur en course.

“Nous sommes de retour à la combinaison de pneus utilisée pour les deux premières courses de cette année, en plein milieu de la gamme”, a déclaré le patron de Pirelli, Mario Isola, à propos des choix de pneus.

« C’est la combinaison la plus polyvalente, bien adaptée à une grande variété de demandes différentes, et c’est aussi ce qui en fait un bon match pour le circuit Paul Ricard, qui contient un mélange intéressant de virages.

« Cela fait également du Paul Ricard un bon site d’essais, et bien que nous n’ayons pas eu de course de Formule 1 là-bas depuis deux ans, nous avons testé les pneus pluie 18 pouces de l’année prochaine sur cette piste plus tôt dans la saison, et nous avons également a couru là-bas le mois dernier dans le GT World Challenge.

« Pour la France, nous nous en tenons à la même nomination que nous avions lors du dernier Grand Prix de France, qui s’est soldée par un one-stopper pour la plupart des pilotes.

“Cependant, nous avons vu qu’il y avait quelques types différents de one-stopper qui ont été exécutés, donnant lieu à un certain nombre de stratégies distinctes.”

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Le manufacturier de pneus recherchera un week-end plus fluide que celui qui a eu lieu la dernière fois à Bakou, car ils ont été critiqués à la suite de deux accidents à grande vitesse pour Lance Stroll et Max Verstappen respectivement.

Les deux pilotes ont subi des défaillances du pneu arrière gauche sur la partie la plus rapide de la piste en Azerbaïdjan, ce qui a conduit à des enquêtes sur l’incident.

Pirelli eux-mêmes ont déclaré qu’ils pensaient que les accidents étaient dus à des débris logés dans les voitures de Stroll et Verstappen, provoquant une crevaison, bien que le Néerlandais n’ait pas été d’accord – blâmant les fabricants de pneus pour son éclatement, puis a qualifié son accident de « mise en danger de la vie ».

Avec la nomination plus difficile en France ce week-end, cependant, ils viseront à ne pas répéter les troubles qui ont eu lieu à Bakou.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !