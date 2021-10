Pirelli : les pneus Hamilton ne tiendraient pas jusqu’au bout

Le fournisseur exclusif de pneus de Formule 1 Pirelli a soutenu Mercedes après que Lewis Hamilton ait remis en question les appels stratégiques de son équipe pour le Grand Prix de Turquie et déclaré qu’il aurait plutôt risqué d’arriver à l’arrivée sur un seul ensemble d’intermédiaires.

Le septuple champion du monde de F1 a déclaré qu’il avait obéi contre son « instinct » lorsqu’on lui a dit de s’arrêter en fin de course alors qu’il était à la troisième place. Il avait décidé de rester à l’extérieur lorsqu’on lui avait donné une instruction antérieure.

L’arrêt a fait chuter Hamilton, qui a commencé 11e en raison de pénalités de moteur, à la cinquième place avec Max Verstappen de Red Bull reprenant la tête du classement général et comptant six points d’avance avec six courses restantes.

Hamilton, vainqueur d’un record de 100 courses, a réagi avec colère lorsqu’il a découvert qu’il avait perdu deux places dans les stands et a déclaré à la radio de l’équipe : « Nous n’aurions pas dû entrer, mec. Je t’ai dit.

« Mon instinct était de rester en dehors, et j’ai l’impression que c’est ce que j’aurais dû faire. Je suis donc frustré de ne pas avoir suivi mon instinct », a ensuite déclaré le Britannique à la télévision Sky Sports.

Hamilton s’était calmé au moment où il s’adressait aux journalistes : « C’était frustrant à l’époque. Je pouvais voir deuxième et tout d’un coup je suis de retour en cinquième.

«Je n’ai qu’une certaine quantité d’informations et l’équipe a d’autres informations. Ils voient tout le monde. Pour moi, c’est difficile d’abandonner quelque chose quand on ne connaît pas tout à fait le tableau.

« Nous gagnons et perdons en équipe. J’ai écouté l’équipe aujourd’hui. Aurions-nous pu rester dehors ? Qui sait. Si vous regardez quelques autres pilotes qui l’ont fait, ils ont chuté massivement et ont perdu des positions. C’était donc un risque de toute façon.

« Si j’étais resté dehors, nous ne savons pas si j’aurais occupé ce poste. Mais je prends des risques donc j’aurais voulu prendre ce risque », a insisté Hamilton.

Esteban Ocon d’Alpine a terminé 10e sur le même set avec lequel il a commencé, un après-midi humide trop glissant pour les slicks réguliers.

Le patron des pneus Pirelli, Mario Isola, doutait que Hamilton aurait pu faire durer les pneus les 58 tours complets et conserver la troisième place : « En regardant les pneus après la course, je dirais non ou du moins c’était vraiment à la limite. .

« C’est un peu dangereux de repousser les limites comme aujourd’hui, mais je comprends parfaitement que dans les conditions de course, ils doivent maximiser le résultat.

Isola a déclaré que la plupart des voitures qui se sont arrêtées près de la fin avaient des pneus usés jusqu’à la carcasse et qui étaient « complètement finis ».

« Je suggérais à nos ingénieurs d’avertir les équipes de changer les pneus, de ne pas aller jusqu’au bout car c’était une opération risquée », a-t-il ajouté.

Le résultat signifie que Hamilton chute à la deuxième place du classement du championnat F1 2021, derrière Max Verstappen de Red Bull de six points avec six manches de championnat restantes. (Reportage d’Alan Baldwin)