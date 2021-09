Pirelli n’a aucune crainte concernant les opérations bancaires de 19′ de Zandvoort

in

S’attaquant aux virages relevés de Zandvoort, le patron de Pirelli F1 Mario Isola a déclaré qu’ils ne s’inquiétaient pas de la charge que les pneus subiraient.

Cette saison, la Formule 1 est de retour aux Pays-Bas, sur le circuit de Zandvoort qui offre un défi différent aux pilotes.

Présenté comme une piste à l’ancienne, Zandvoort comprend deux virages relevés, dont l’un mesure 19′.

Cela a rappelé des souvenirs du Grand Prix d’Indianapolis 2005 lorsque les pneus Michelin n’étaient pas en mesure de gérer le virage incliné, même s’il ne s’agissait que d’un virage de 9 pouces.

Cela a conduit à ce qui était, au moins jusqu’au Grand Prix de Belgique du week-end dernier, la plus grande farce d’une course que la Formule 1 ait jamais organisée avec seulement six voitures, les coureurs Bridgestone, alignés sur la grille.

Dans cet esprit, il y a des inquiétudes quant à la façon dont les pneus Pirelli géreront le virage 19′.

Isola estime que tant que les équipes respectent les prescriptions pour les pressions de départ – 22 psi à l’avant et 21,5 psi à l’arrière – les pneus tiendront très bien.

“Les prescriptions sont conformes aux autres circuits à haute sévérité en termes de carrossage et de pression de départ”, a-t-il déclaré à The Race.

« Il est juste de dire qu’avec la nouvelle construction avant que nous avons introduite au début de l’année et la nouvelle construction arrière que nous utilisons depuis Silverstone, nous avons un pneu plus robuste et nous avons adapté les prescriptions en tenant compte de cela.

« D’après les simulations, il est clair que les pneus en virage sont plus chargés que dans un virage en drapeau. Mais en termes de nombres absolus, il existe d’autres circuits avec un tel niveau de gravité. Sur l’ensemble du tour, Silverstone est plus sévère, tout comme Spa.

« Il n’y a que deux coins avec la banque – disons un et demi parce que l’un est très court. Elle affecte la prescription mais ne la révolutionne pas.

Fernando Alonso a prédit une courbe d’apprentissage difficile pour les pilotes car il ne pense pas que les voitures de F1 soient conçues pour la banque.

« Ça va être intéressant de voir les voitures rouler sur cette inclinaison », a-t-il déclaré.

“Les voitures de Formule 1 ne sont pas faites pour cette inclinaison dans les virages en termes de toucher au sol ou d’aile avant ou autre.

« Il y a des choses que nous apprendrons pour la première fois.