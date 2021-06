Pirelli n’est pas à blâmer pour la défaillance des pneus de Verstappen · .

in

Lewis Hamilton a déclaré que Pirelli n’était pas à blâmer pour les échecs qui ont exclu deux pilotes de la dernière course à Bakou et a demandé que les nouvelles restrictions sur les pneus de la F1 soient strictement appliquées.

Max Verstappen et Lance Stroll sont sortis du Grand Prix d’Azerbaïdjan après avoir subi des défaillances du pneu arrière gauche pendant la course. Pirelli a ensuite affirmé que les deux équipes avaient couru conformément à leurs pressions de départ minimales.

Cependant, une nouvelle directive technique a été introduite ce week-end pour garantir que les équipes respectent également les limites de pression minimales pendant les séances.

L’un des pneus de Hamilton s’est également avéré avoir subi une coupure pendant la course, mais n’a pas échoué. Le pilote Mercedes a déclaré qu’il ne pensait pas que Pirelli était responsable des échecs survenus.

« Chaque fois qu’il y a un échec, ils mettent toujours la pression. Cela vous dit donc quelque chose, le plus souvent que les pneus ne fonctionnent pas à la pression demandée.

« Nous n’avons eu aucun problème avec nos pneus et je pense qu’ils ont fait un excellent travail avec les pneus cette année, ils sont plus robustes qu’avant. Et dans ce cas particulier, je ne pense pas que Pirelli soit en faute.

Hamilton avait précédemment attiré l’attention sur l’utilisation de ses pneus par Red Bull, se demandant pourquoi ils avaient retiré les couvertures plus d’une demi-minute avant la course de qualification de Max Verstappen lors d’une course, une pratique interdite par la nouvelle directive technique. Il a appelé à une application vigilante des nouvelles règles.

« En fin de compte, la sécurité est toujours la priorité. Et pour moi et pour mon équipe, il y a eu des règles et des directives claires quant à l’endroit où nous devons opérer. J’ai donc été très surpris, naturellement, de voir qu’ils devaient clarifier ceux-ci, ce que vous pouvez évidemment en tirer ce que vous voulez. Mais je suis heureux qu’ils aient reconnu qu’ils devaient le clarifier.

«Je pense que ce qui est vraiment important à partir de maintenant, c’est comment ils contrôlent cela parce qu’ils n’ont pas contrôlé la façon dont les pneus sont utilisés, la pression des pneus, la température des pneus, et nous devons faire mieux. C’est super qu’ils aient fait un TD, mais c’est l’action maintenant. Nous devons les voir vraiment donner suite et être vraiment vigilants pour nous assurer que c’est égal dans tout le domaine. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de France 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de France 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :