Pirelli pèse, aucune équipe pénalisée “ intentionnellement ”

Le directeur du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, a pesé sur les plaintes concernant les règles aérodynamiques 2021 d’Aston Martin, affirmant que «l’intention n’était absolument de pénaliser personne».

Au milieu d’un autre week-end de course difficile, cette fois à Imola, le patron de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a appelé à s’asseoir pour discuter de la modification des nouvelles règles aérodynamiques pour 2021 qui, selon lui, ont pénalisé le plus son équipe et Mercedes.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, l’a qualifié de «naïf» pour avoir même pensé que les autres équipes accepteraient un changement de mi-saison.

Aston Martin et Mercedes ont toutes deux des voitures à faible râteau qui, du moins selon Szafnauer et le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, ont été les plus durement touchées par les modifications apportées aux planchers qui étaient conçues pour réduire les appuis.

Appuis que la Formule 1 avait besoin de réduire pour que les pneus Pirelli 2019 soient utilisés en toute sécurité pour une troisième saison consécutive. La sécurité était le mot clé dont on parlait.

Le règlement de plancher a été signé avec toutes les équipes qui ne l’ont accepté que pour que Pirelli teste ensuite une nouvelle construction plus robuste pour ses pneus 2021, ce test ayant lieu au Grand Prix du Portugal en octobre. Ces pneus ont reçu le feu vert.

Interrogé sur le rôle de Pirelli dans la saga des appuis et sur l’aspect sécurité, Szafnauer a déclaré via The Race: «Je ne sais pas, je ne suis pas l’expert en la matière, donc je ne sais pas ce que Pirelli disait à propos des pneus mais juste après les changements, Pirelli a annoncé qu’ils apportaient également une nouvelle construction [for 2021]. »

Pirelli n’a pas tardé à nier toute suggestion selon laquelle ils, en demandant la réduction de l’appui, auraient intentionnellement pénalisé une équipe.

“Je peux comprendre que quand il y a un changement, cela ne rend pas tout le monde heureux”, a déclaré Isola.

«Mais le fait est que, qui était la faille dans ce processus, personne ne s’attendait à une pandémie, personne ne s’attendait à ce que le monde soit arrêté par une situation comme celle-là.

«Nous avons eu de nombreuses discussions et aussi des solutions sensées, mais lorsque la FIA a introduit les changements dans les règlements techniques, nous n’avons pas pu leur donner la garantie que nous avions un pneu pour cette année avec des caractéristiques différentes.

«Nos usines étaient fermées, nous devions rester chez nous, nous ne pouvions rien faire. Alors, comment pouvons-nous dire “OK, ne vous inquiétez pas, les gars, en septembre, octobre, novembre, nous avons un pneu différent avec des caractéristiques différentes, plus robuste et ainsi de suite?”. C’était impossible.

«Dès que nous avons pu commencer à développer quelque chose, nous l’avons fait et nous avons réalisé les prototypes physiques. Ensuite, nous avons dû tester les prototypes physiques à l’intérieur pour vérifier que l’intégrité était confirmée comme étant meilleure.

«Et puis finalement, nous avons dû tester le pneu sur piste. Cela s’est produit au Portugal, à Portimao, en octobre.

«Tout cela a été fait très rapidement avec des tests très limités. Et en parallèle, la FIA travaillait sur les règlements techniques pour réduire les appuis.

«Nous n’avions donc aucune possibilité de garantir à qui que ce soit que nous avions un pneu différent pour 2021 jusqu’à Portimao. C’est pourquoi nous avons décidé d’aller en parallèle.

«De toute évidence, l’intention n’était absolument pas de pénaliser qui que ce soit, c’était un changement pour toutes les voitures, toutes les équipes et c’était, à mon avis, évidemment une décision sensée.

