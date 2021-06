Pirelli publie “gênant”, dit Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve a déclaré que les deux défaillances soudaines de pneus au Grand Prix d’Azerbaïdjan étaient « embarrassantes ».

Le chaos s’est installé à Bakou lorsque, de nulle part, le pneu de Lance Stroll a cédé après avoir parcouru environ 30 tours, ce qui l’a fait chuter.

Il est alors arrivé exactement la même chose à Max Verstappen à seulement six tours de la fin, lui enlevant une certaine victoire et conduisant le sport à suspendre la course.

Pirelli a été largement critiqué après la course étant donné la nature dangereusement soudaine des échecs, sans qu’aucun Aston Martin ni Red Bull ne reçoivent aucun avertissement, et rejettent la faute sur les débris.

« Les premières investigations suggèrent des débris car l’arrière gauche n’est pas le pneu le plus sollicité sur ce circuit, c’est l’arrière droit. Si on parle d’usure, c’est l’avant droit. C’est donc dans une position qui ne suggère rien de spécial sur les pneus », a déclaré Mario Isola.

“L’autre point est que nous avons trouvé une autre coupure sur un pneu arrière gauche d’une autre voiture [Lewis Hamilton’s] qui heureusement n’a pas coupé la construction, c’était clairement une coupe de débris.

« L’autre point est qu’évidemment les deux pannes se sont produites plus ou moins dans la même partie du circuit et évidemment Max était à quelques centaines de mètres après la chute de Lance. Peut-être qu’il y avait des débris, mais je ne veux pas dire que c’était des débris parce que nous devons d’abord analyser le pneu.

« Je collecte des informations, nous attendons les données de télémétrie des équipes. C’était soudain, c’était clair, mais si vous avez une grosse coupure sur le pneu, c’est soudain.

Cette affirmation est toujours contestée, beaucoup ne croyant pas qu’il s’agissait de débris et blâmant davantage la société italienne.

Quelle que soit la cause de l’échec, Villeneuve a déclaré que tout cela était embarrassant.

“Les pneus ne devraient pas exploser comme ça”, a déclaré le Canadien selon ..

« Ils n’ont même pas fait autant de tours. C’est gênant.

« Et tant pis, Stroll faisait une bonne course et Max la contrôlait. Max faisait juste meilleur tour après meilleur tour et il avait une grosse avance donc il n’avait pas besoin de conduire si vite,

«Je ne sais pas ce qu’il aurait pu faire d’autre parce qu’il ne glissait pas, il n’y avait rien de majeur. Donc pas de chance là-bas.

