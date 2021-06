Pirelli publie les résultats des éruptions de pneus du Grand Prix d’Azerbaïdjan

Pirelli a découvert qu’une rupture du flanc intérieur de leurs pneus avait causé les incidents à grande vitesse de Lance Stroll et Max Verstappen au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le pilote Aston Martin Stroll et le leader du championnat du monde Verstappen se sont tous deux écrasés dans la ligne droite principale à Bakou après la défaillance de leurs pneus arrière gauche, la paire circulant à des vitesses approchant les 200 mph – le Néerlandais blâmant le fabricant de pneus et qualifiant son accident de « mortel » après la course.

Aucun des deux pilotes n’a été blessé dans leurs arrêts et, bien que Pirelli affirme que les accidents n’ont pas été causés par un défaut de construction de leurs pneus, ils attribuent les incidents à la façon dont les pneus fonctionnaient à l’époque.

La déclaration de Pirelli sur les conclusions de leur enquête sur les incidents disait : « Il n’y avait aucun défaut de production ou de qualité sur aucun des pneus ; il n’y avait aucun signe de fatigue ou de délaminage. Les causes des deux défaillances des pneus arrière gauche des voitures Aston Martin et Red Bull ont été clairement identifiées.

« Dans chaque cas, il s’agissait d’une rupture circonférentielle sur le flanc intérieur, qui peut être liée aux conditions de roulement du pneu, malgré le respect des paramètres de départ prescrits (pression minimale et température maximale de la couverture).

« À la suite de cette analyse, Pirelli a soumis son rapport à la FIA et aux équipes. La FIA et Pirelli ont convenu d’un nouvel ensemble de protocoles, y compris une directive technique améliorée déjà distribuée, pour surveiller les conditions de fonctionnement pendant un week-end de course et ils envisageront toute autre action appropriée. »

Red Bull a publié sa propre déclaration sur les réseaux sociaux, confirmant que la voiture de Verstappen ne fonctionnait pas avec des dommages ou des défauts au moment de l’incident, affirmant qu’ils avaient suivi les conseils de Pirelli à tout moment.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Pirelli et la FIA lors de leur enquête sur Max. [Verstappen’s] défaillance d’un pneu au 47e tour du Grand Prix d’Azerbaïdjan et peut confirmer qu’aucune défaillance de la voiture n’a été trouvée », a déclaré Red Bull.

« Nous avons adhéré aux paramètres des pneus de Pirelli à tout moment et continuerons de suivre leurs conseils. Nous sommes reconnaissants qu’après les impacts à grande vitesse du week-end, aucun conducteur n’ait été blessé.

