Pirelli s’attend à ce que les pannes de pneus du Qatar ne se reproduisent pas à Djeddah – .

Mario Isola de Pirelli est convaincu qu’il n’y aura pas de répétition des crevaisons subies par les pilotes au Qatar lors du Grand Prix d’Arabie saoudite d’aujourd’hui.

Le fournisseur officiel de pneus de Formule 1 a identifié les caractéristiques uniques des bordures utilisées sur le circuit international de Losail qui ont contribué aux échecs qui ont frappé Valtteri Bottas, Lando Norris et les pilotes Williams pendant la course.

Isola est convaincu que les problèmes ne se reproduiront pas lors de la course de ce week-end sur le nouveau circuit de la corniche de Jeddah, car la piste n’utilise pas les mêmes bordures que celles de Losail. « En regardant les trottoirs ici à Djeddah, ils sont complètement différents », a-t-il expliqué.

« Nous avons plusieurs autres circuits où ils heurtent les trottoirs plus durement – ​​à Spielberg, par exemple, dans quelques virages, ou à Monza dans la première chicane. Il existe de nombreux circuits où ils heurtent les trottoirs. Je ne pense pas que la situation ici à Djeddah soit très différente par rapport aux autres circuits.

La configuration inhabituelle des trottoirs de Losail, ainsi que les vitesses élevées des conducteurs qui les ont heurtés, ont contribué aux défaillances des pneus.

« Au Qatar, nous avions les bordures ‘rouge et blanche’ qui sont des bordures normales que nous avons dans n’importe quel circuit. Et immédiatement après les bordures rouges et blanches, nous avons eu les bordures vertes et blanches qui ont la forme d’une pyramide. Dans de nombreux virages, les pilotes roulaient sur ces trottoirs car ils avaient un avantage en termes de temps au tour.

Isola dit que les forces exercées sur les pneus lors du passage sur ces bordures ont entraîné des coupures dans les flancs qui sont devenues la cause première des défaillances rencontrées par les conducteurs.

« Ils avaient une vitesse élevée, une charge latérale élevée, une charge verticale élevée et, dans certains cas, ils couraient au-delà des trottoirs puis reculaient », a-t-il expliqué. « Et ces mouvements créaient une déformation dans la construction du pneu qui endommageait la construction du pneu. »

Bien que de nombreux autres circuits du calendrier comportent ces bordures en forme de pyramide – comme la sortie de Luffield à Silverstone – Isola dit qu’elles se trouvent généralement dans des endroits qui coûteraient du temps aux conducteurs s’ils les écrasaient régulièrement.

«Avec cet effet, ils ne couraient pas seulement sur le trottoir avec cette forme particulière, mais aussi dans de nombreux cas, allaient au-delà et en arrière. Et cela signifie que vous frappez le flanc intérieur d’une manière assez dure. Et c’est la raison pour laquelle nous avons eu ces déflations.

« L’origine de la défaillance était une petite coupure sur le flanc intérieur. Une perte de pression, et puis évidemment quand le pneu perd de la pression, alors vous avez un autre dégonflage complet.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, pense que le long relais que l’équipe a effectué au début de la course a contribué à la crevaison de Bottas. « Je pense que nous avons définitivement appris que vous ne devez pas utiliser les pneus à zéro car une crevaison peut survenir sans avertissement », a-t-il déclaré. « C’est l’apprentissage du Qatar. »

