Pirelli s’attend à des stratégies à guichet unique dans « la plupart des courses » en 2022 · .

Dans le tour d’horizon: Mario Isola de Pirelli s’attend à ce que les stratégies à guichet unique soient la norme pour les courses 2022 cette saison

En bref

Pirelli s’attend à des arrêts uniques dans « la plupart des courses » en 2022 Mario Isola de Pirelli dit qu’il s’attend à ce que les stratégies à arrêt unique soient monnaie courante au cours de la saison 2022 de F1.

Avec une combinaison de changements aérodynamiques spectaculaires sur les voitures et de nouvelles roues à profil bas de 18 pouces pour la saison à venir, Isola s’attend à une réduction de la dégradation des pneus pendant les courses cette année.

« Nous nous attendons à des performances conformes aux pneus actuels, mais la voiture est différente, l’appui est différent et nous aurons peut-être une petite différence de performances », a déclaré Isola à Tire Technology International.

« Je m’attends à ce que la plupart des courses soient à un seul arrêt, simplement parce que si vous avez moins de dégradation et des pneus avec les caractéristiques que j’ai mentionnées, il n’y a aucune raison d’avoir plus d’un arrêt. Si nous avons des courses très serrées et que nous avons de l’action sur la piste, qui se soucie des arrêts aux stands ? »

Mazepin n’a pas regardé les courses à la télévision

Le pilote Haas Nikita Mazepin a déclaré qu’il n’avait regardé aucune des courses de sa saison recrue en F1 à la télévision.

Bien qu’il ait dit que regarder la F1 quand j’étais enfant était « quelque chose que j’attendais avec impatience pendant ma journée », Mazepin dit qu’il ne l’a fait avec aucune des courses auxquelles il a participé.

« D’une certaine manière, cela me manque beaucoup d’être assis devant une télévision car, grâce à moi en F1, je n’ai en fait jamais regardé un seul départ cette année jusqu’à présent », a déclaré Mazepin.

« Donc, le bon commentaire – » lumières éteintes et c’est parti « – je n’en reçois pas beaucoup. »

Bonne fête!

Joyeux anniversaire à Dsob et Michael Hu !

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 55 ans aujourd’hui, Jack Brabham menait un doublé pour ses propres voitures lors des qualifications pour le Grand Prix d’Afrique du Sud d’ouverture de la saison à Kyalami.

