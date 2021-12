Pirelli s’inquiète de la répétition des défaillances des pneus du Qatar à Abu Dhabi

Le patron de Pirelli F1 Mario Isola a déclaré qu’ils discuteraient des bordures à Abu Dhabi ce week-end, au cas où des défaillances de pneus se produiraient comme cela a été le cas au Qatar.

Les bordures pointues autour de Losail ont été déterminées par Pirelli comme étant la cause de multiples crevaisons qui ont eu lieu tout au long du week-end au Qatar, et ils disent avoir identifié des problèmes similaires à Abu Dhabi.

Pirelli a localisé le virage 5 (épingle à cheveux à gauche se dirigeant vers la première ligne droite) et sur le virage 9 nouvellement profilé, qu’ils décrivent comme étant « haut et pointu » – et le chef de la F1 et de la course automobile Isola a déclaré qu’ils étaient déjà en discussion avec la FIA de travailler à la résolution de ce problème.

« La session FP1 était consacrée à la familiarisation avec le nouveau tracé du circuit et l’asphalte frais sur les nouvelles sections en utilisant les pneus tendres, tandis que les conditions plus représentatives de FP2 ont permis aux équipes de se concentrer davantage sur des simulations de course et de qualification réalistes utilisant à la fois des softs et des mediums. composés pour une comparaison directe », a déclaré Isola sur le site Web de Pirelli.

« Il y a eu une certaine abrasion sur le composé le plus tendre le matin avec des températures plus élevées, qui, comme d’habitude, s’est améliorée avec plus de course et un degré élevé d’évolution de la piste – grâce également aux courses de soutien.

« La piste est évidemment plus rapide que l’an dernier, mettant plus d’énergie dans les pneus. Les bordures sont assez préoccupantes, surtout à la sortie des virages 5 et 9, car elles sont assez hautes et pointues.

« Nous discutons avec la FIA à ce sujet, afin d’éviter tout imprévu ce week-end. »

Valtteri Bottas, George Russell, Nicholas Latifi et Lando Norris ont tous subi des crevaisons à cause des trottoirs au Qatar, et Pirelli souhaite trouver une solution à ce problème le plus rapidement possible, compte tenu de l’enjeu des deux championnats du monde. week-end.

Les bordures ont été fraîchement repeintes pour le week-end, mais les pneus arrachaient la surface et des lambeaux de peinture ont été vus voler dans les airs lorsque les voitures les ont écrasés lors des deux séances d’essais du vendredi.

Pirelli a apporté ses trois composés les plus tendres avec eux sur le circuit de Yas Marina ce week-end, et la charge supplémentaire qui traverse les pneus a suscité des discussions sur le fait qu’une stratégie à deux arrêts pourrait être envisagée pour les équipes en course.