Pirelli soutient les tests de pré-saison 2022 renforcés

Le patron de Pirelli F1 Mario Isola a soutenu le plan de la Formule 1 pour des tests de pré-saison prolongés avant la saison 2022.

Après n’avoir eu que trois jours pour tester leurs challengers 2021, la Formule 1 a établi un calendrier provisoire pour l’hiver prochain qui verra à la place six jours d’essais – répartis entre Bahreïn et Barcelone.

Avec toute une série de changements à venir sur les voitures pour l’année prochaine, Pirelli a déclaré que non seulement cela serait bénéfique pour les équipes lors de l’apprentissage de leurs nouvelles voitures, mais ce serait également essentiel pour le développement de leurs pneus.

Une nouvelle gamme complète de composés est en cours de construction par Pirelli avec le passage aux roues de 18 pouces, qui a été introduite dans le but de permettre aux conducteurs de pousser plus fort sans que leurs pneus surchauffent.

En ce qui concerne la course supplémentaire, le responsable de la F1 et de la course automobile de Pirelli est pleinement d’accord avec le plan – pour de multiples raisons.

“C’est bien parce qu’évidemment avec la nouvelle voiture, il ne s’agit pas seulement de comprendre les pneus”, a déclaré Isola à GPFans.

“Ils vont mettre en place une voiture qui n’est pas quelque chose de similaire à ce qu’ils ont maintenant avec des voitures qu’ils connaissent très bien.

« Il y a toujours un peu de choses imprévisibles qui se produisent pendant un test.

« Probablement si je regarde quelques années en arrière, comme ce qui s’est passé dans le passé lorsque nous avons eu le plus grand changement technique comme en 2017, ils dédient la première session à la voiture.

« Habituellement, ils utilisent un mélange standard ou un couple de mélanges de milieu de gamme, selon le circuit, afin de s’installer dans la voiture pour comprendre la voiture, tester de nouvelles pièces.

« La deuxième session est plus dédiée aux pneumatiques, à la compréhension des pneumatiques, en passant par toute la gamme de mélanges.

“L’année prochaine, nous aurons une nouvelle gamme complète de composés, ils doivent donc également consacrer du temps à comprendre les nouveaux composés car il n’était pas possible de simplement mettre à niveau la famille actuelle de composés car la cible est vraiment difficile, nous avions donc pour concevoir une nouvelle famille de composés.

« Donc, les équipes ont besoin de temps pour tester leurs courses courtes et longues, et cela prend du temps.

“N’oubliez pas que lors des essais de pré-saison, ils n’ont qu’une seule voiture, pas deux voitures avec deux pilotes, ils ont donc la moitié de la quantité d’informations par rapport à un week-end de course normal.”