Pirelli suspecte la cause d’une coupure trouvée sur le pneu de Lewis Hamilton

Mario Isola, le responsable de la F1 chez Pirelli, a déclaré que les premières indications laissaient penser que des débris étaient à l’origine des deux défaillances de pneus au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Et Isola a suggéré que Lewis Hamilton avait eu la chance d’éviter le même sort que Max Verstappen et Lance Stroll car une coupure a été trouvée sur son pneu arrière gauche.

Au 31e tour à Bakou, Stroll, toujours avec le train de pneus durs sur son Aston Martin avec laquelle il avait commencé la course, a subi une panne arrière gauche dans la longue ligne droite des stands et a percuté la barrière à grande vitesse, faisant ressortir le Voiture de sécurité.

Cela pourrait être une voiture de sécurité raisonnablement longue car la voiture de Stroll est récupérée et les débris sont nettoyés. Pour le moment, la voie des stands est toujours fermée, donc personne ne peut s’arrêter : on ne sait pas si elle ouvrira ou non avant l’arrivée de la voiture de sécurité… #AzerbaijanGP – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 6 juin 2021

Puis, au 47e tour sur 51, un incident presque identique est arrivé à Verstappen, qui avait apparemment la victoire dans le sac. Seulement à ce moment-là, le directeur de course Michael Masi a choisi de montrer le drapeau rouge, permettant aux voitures restantes de repartir sur du caoutchouc neuf.

Des inquiétudes ont été exprimées lors de la couverture du Grand Prix quant à savoir si la construction des pneus Pirelli avait été un facteur.

Mais alors qu’il voulait attendre qu’une enquête ait eu lieu, les premiers soupçons d’Isola étaient que des débris sur la voie en avaient été la cause – et que Hamilton aurait pu être une autre victime.

“Il est un peu tôt pour comprendre ce qui est arrivé aux pneus”, a déclaré Isola à Sky F1. « Nous attendons que les pneus soient retournés à la zone de montage pour les analyser, mais nous devons probablement les envoyer par avion à Milan pour une analyse complète.

« Les premières investigations suggèrent des débris car l’arrière gauche n’est pas le pneu le plus sollicité sur ce circuit, c’est l’arrière droit. Si on parle d’usure, c’est l’avant droit. C’est donc dans une position qui ne suggère rien de spécial sur les pneus.

“L’autre point est que nous avons trouvé une autre coupure sur un pneu arrière gauche d’une autre voiture [Hamilton’s] qui heureusement n’a pas coupé la construction, c’était clairement une coupe de débris.

« L’autre point est qu’évidemment les deux pannes se sont produites plus ou moins dans la même partie du circuit et évidemment Max était à quelques centaines de mètres après la chute de Lance. Peut-être qu’il y avait des débris, mais je ne veux pas dire que c’était des débris parce que nous devons d’abord analyser le pneu.

« Je collecte des informations, nous attendons les données de télémétrie des équipes. C’était soudain, c’était clair, mais si vous avez une grosse coupure sur le pneu, c’est soudain.

« Je pense que nous allons récupérer les pneus dans quelques jours car malheureusement nous sommes loin de l’Italie, donc cela prend un peu de temps pour le fret aérien des pneus, puis nous commencerons immédiatement l’enquête. D’ici la fin de la semaine, nous devrions en savoir plus.

«Quand quelque chose comme ça arrive, nous devons collecter des informations, comprendre ce qui s’est passé.

« Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons plusieurs trains de pneus durs avec plus de 30 tours et nous vérifions dans la zone de montage et nous n’avons trouvé aucun problème.

« Ce n’est pas quelque chose dont je peux vous dire que tous les pneus avaient un problème potentiel – ce n’est absolument pas comme ça. Nous avons deux pneus arrière gauche au même endroit du circuit qui ont échoué. Nous devons comprendre pourquoi.

