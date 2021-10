Pirelli termine les tests de nouveaux pneus F1 de 18 pouces après 4 000 tours · .

Pirelli a terminé les tests des nouveaux pneus 18 pouces qui seront introduits pour la saison 2022 de Formule 1.

Le pilote d’essai Alpine Daniil Kvyat a couvert hier les 36 derniers jours d’essais sur piste en France. L’essai au Paul Ricard s’est déroulé dans des conditions humides.

La plupart des tests de Pirelli ont eu lieu en 2021. Quelques jours de fonctionnement ont été effectués en 2019 et 2020 avant que l’introduction du nouveau caoutchouc ne soit retardée d’un an en raison de la pandémie de Covid-19.

Pirelli a utilisé 1 568 pneus – six camions chargés – pour couvrir 4 267 tours. Il a produit 70 prototypes virtuels et 30 exemples physiques différents pour définir les cinq nouveaux composés et constructions qui seront courus l’année prochaine.

Ceux-ci ont été testés sur 10 circuits différents dans un mélange de conditions sèches et humides, couvrant plus de 20 000 kilomètres. Neuf des 10 équipes y ont participé. L’exception était Williams, qui a décidé de ne pas faire les frais de la production d’une « voiture mule » pour les tests lors de ses difficultés financières au début de l’année dernière.

Un essai prévu a été annulé en raison de problèmes techniques avec la voiture d’Alpine. Carlos Sainz Jnr a refusé de confirmer les informations selon lesquelles il s’était écrasé lors d’un autre test à Jerez en février.

Mercedes s’est retirée d’un essai en mai en raison de problèmes de budget après qu’un de ses châssis a été endommagé lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Ferrari a pris leur place.

Caractéristique: Le grand plan de la révolution du caoutchouc F1 pour de meilleures courses est en marcheLa majorité des pilotes actuels ont participé au test du plus grand changement apporté à la spécification des pneus par la F1 depuis une décennie. Lewis Hamilton l’a fait en avril, suivi de son coéquipier Valtteri Bottas. Le nouveau coéquipier de Hamilton pour la saison prochaine, George Russell, a conduit une Mercedes équipée de pneus de 18 pouces à Yas Marina en 2019.

« Avec ce dernier essai humide, nous clôturons enfin notre programme de développement pour les nouveaux pneus 18 pouces », a déclaré Mario Isola, responsable du sport automobile chez Pirelli.

« L’année dernière, la pandémie de Covid-19 nous a obligés à revoir entièrement notre programme de tests, annulant les tests sur piste pour nous concentrer sur la simulation ainsi que sur le développement virtuel et la modélisation. Ce système de criblage virtuel nous a aidés à optimiser le nombre de prototypes physiques produits et à revenir aux tests sur piste pendant 28 jours tout au long de 2021. »

Isola a déclaré qu’il avait été « vital » d’obtenir l’avis des pilotes actuels. Les pneus de 18 pouces seront utilisés pour les deux derniers jours d’essais à Yas Marina à la fin de l’année.

« L’année prochaine, nous aurons encore quelques journées d’essais à notre disposition, ce qui nous permettra d’affiner le pneu 2022 avec les nouvelles voitures si nécessaire », a déclaré Isola. « Une fois la spécification validée par la FIA, les pilotes auront la possibilité d’essayer les pneus 18 pouces définitifs lors des tests après le Grand Prix d’Abu Dhabi, même si nous devrons attendre les tests de pré-saison de l’année prochaine pour voir ces pneus en action sur les voitures 2022 pour la première fois.

