Pirelli testera de nouveaux pneus arrière la semaine prochaine · .

in

Pirelli apportera une nouvelle spécification de pneu arrière pour les équipes de Formule 1 à tester au Grand Prix d’Autriche la semaine prochaine.

Le fournisseur officiel de pneus de Formule 1 a déclaré que la décision avait été prise en collaboration avec la F1 et la FIA de tester le caoutchouc révisé lors des premiers essais pour la deuxième course au Red Bull Ring la semaine prochaine.

Les pneus sont testés en réaction aux défaillances subies par Max Verstappen et Lance Stroll lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan au début du mois. Les deux pilotes ont subi des défaillances des pneumatiques composites C3 ou arrière gauche.

“Cette décision a été prise en plus de la directive technique récemment publiée et des derniers paramètres de démarrage prescrits par Pirelli, compte tenu du fait qu’il n’est actuellement pas possible de surveiller les conditions de fonctionnement en temps réel”, a déclaré Pirelli dans un communiqué.

“Cela restera le cas jusqu’à l’année prochaine, lorsque les capteurs standard du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) seront introduits dans toutes les équipes.”

Les pilotes recevront deux jeux de pneus neufs à utiliser lors de l’une des deux premières séances d’essais. Pirelli espère présenter les constructions révisées à temps pour la prochaine manche du calendrier, le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Silverstone est l’une des pistes les plus exigeantes du calendrier pour l’utilisation des pneus. Le composé C3 a été désigné comme pneu tendre pour cette manche.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Styrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Styrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :