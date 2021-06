Pirelli va alterner les sélections de pneus pour la Styrie et l’Autriche

Pirelli a annoncé ses sélections de pneus pour les Grands Prix de Styrie et d’Autriche, et ils modifieront leur choix de composés pour chaque course.

Le double rendez-vous à Spielberg verra le fabricant de pneus de Formule 1 changer ses sélections pour l’un ou l’autre week-end. Pour le Grand Prix de Styrie d’abord, ils apporteront les pneus utilisés en France – les composés C2, C3 et C4, qui sont les pneus du milieu de gamme de Pirelli.

Pour le Grand Prix d’Autriche une semaine plus tard, cependant, ils feront un pas de plus en utilisant les composés C3, C4 et C5 – leur sélection la plus adhérente dans leur gamme.

Cela reflète l’approche qu’ils ont adoptée à Silverstone en 2020, en utilisant deux allocations distinctes pour les Grands Prix de Grande-Bretagne et du 70e anniversaire.

Le patron de Pirelli F1 Mario Isola a expliqué leur raisonnement derrière cette décision, et il a déclaré : pour faire face à ses défis et tactiques particuliers.

“Cependant, avoir deux nominations de pneus différentes est une première pour le Red Bull Ring, il sera donc intéressant de voir comment les équipes se familiariseront avec les pneus C5 les plus tendres pour le deuxième week-end de course – et comment la nouvelle sélection influence la stratégie dans afin de créer des opportunités différentes par rapport au Grand Prix Steiermark précédent.

Prêt pour notre premier tour sur les montagnes russes du Red Bull Ring ? #StyrianGP #Fit4F1

En savoir plus : https://t.co/0B5dNmbloe pic.twitter.com/WJWX5YPUk8 – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 21 juin 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Après avoir été critiqué pour deux éruptions en Azerbaïdjan, Pirelli a publié les conclusions d’une enquête interne et a augmenté la pression minimale sur laquelle les équipes pourraient faire rouler leurs pneus en France ce week-end de 2 psi, afin d’éliminer la possibilité de problèmes similaires.

Les pilotes de haut en bas de la grille se sont plaints d’un grainage en course et d’une perte d’adhérence plus rapide que prévu, qu’ils ont généralement attribuées à la pression des pneus plus élevée et à la piste ayant été emportée par une averse du dimanche matin au Paul Ricard.

Fait intéressant, cependant, Pirelli a abaissé sa pression de fonctionnement minimale en Autriche par rapport aux courses de Spielberg en 2020 de 3 psi, ce qui augmentera la surface de contact du pneu sur la piste, ce qui, en théorie, conduira à des niveaux d’adhérence plus élevés pour les pilotes. quand ils se rendent en Autriche ce week-end.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !