Pirelli va “tester un nouveau pneu potentiel pour 2021”

in

Pirelli aurait l’intention de tester un nouveau pneu plus durable qu’ils pourraient introduire dès le Grand Prix de Belgique de cette année.

La société italienne a été largement critiquée ces derniers temps à la suite des défaillances soudaines de pneus que Lance Stroll et Max Verstappen ont subies au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Ils ont enquêté sur la question et ont affirmé qu’il n’y avait aucun problème avec les pneus de leur part et que Red Bull et Aston Martin avaient utilisé des pressions inférieures à celles recommandées, mais pas illégales.

Cela a conduit à plus d’attaques, les deux équipes niant que c’était le cas, et le patron de Pirelli F1 Mario Isola a été frustré par cela.

« Ce n’est pas mon travail de définir si [the teams] fonctionnaient en dehors des règles ou dans les règles », a déclaré Isola, concernant la pression des pneus, citée par GPFans.

« Ce qui est important, c’est que nous fournissions le produit et que nous nous assurons que le produit est dans le cadre nécessaire pour faire fonctionner les pneus dans les bonnes conditions.

« Est-ce frustrant ? Parfois c’est mais pour moi, de Bakou, pas seulement pour moi mais pour toute l’équipe Pirelli, c’était d’identifier les causes des échecs et de venir au Paul Ricard avec des actions en place pour garantir que cela ne se reproduise plus.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Bien qu’Isola et Pirelli ne soient peut-être pas d’accord avec les critiques qu’ils reçoivent, il semble qu’ils doivent y répondre.

Selon des informations en provenance d’Espagne, ils prévoient d’introduire de nouveaux pneus plus durs à la demande des conducteurs, et pourraient le faire bientôt.

“Les pilotes ont demandé à Mario Isola lors du briefing Paul Ricard s’il serait possible d’avoir des pneus différents”, a déclaré la branche espagnole de motorsport.com.

« On sait que des pneus ont déjà été développés avec une carcasse encore plus rigide que l’actuelle, qui serait capable de supporter des charges plus extrêmes.

“L’intention est d’effectuer un essai collectif lors d’une séance d’essais libres avant la pause estivale, peut-être lors du Grand Prix d’Autriche la semaine prochaine, puis de lancer la nouvelle construction dès que possible, dès qu’elle aura reçu l’autorisation et les autorisations nécessaires. le temps de construction est respecté.

“On dit que la première fois qu’ils pourraient être prêts pour un week-end complet, ce serait en Belgique.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !