Pirelli veut des tests de pneus 2022 en roulant dans la circulation

Le patron de Pirelli F1, Mario Isola, a déclaré que le fabricant de pneus aimerait tester son nouveau caoutchouc lors de la conduite avec des voitures rapprochées, avant le début de 2022.

Les pilotes de haut en bas de la grille ont eu l’occasion d’utiliser les pneus prototypes pour la saison prochaine, l’objectif de la nouvelle construction étant de rendre le caoutchouc moins sensible à la chaleur afin que les pilotes puissent pousser plus fort plus longtemps et, finalement, produire de meilleures courses comme un résultat.

Après son récent passage avec les pneus neufs, Sebastian Vettel a déclaré qu’il était capable de continuer avec eux, mais a admis qu’il ne pouvait pas voir les bordures en raison de la façon dont elles ont été construites.

Les équipes ont roulé dans des voitures mulet lors de leurs essais en saison, ce qui signifie que Pirelli ne saura pas exactement comment les pneus se comportent jusqu’à ce que les voitures changent complètement de construction pour la saison prochaine.

Cela dit, Isola veut toujours profiter de la chance d’obtenir toutes les données que lui et Pirelli peuvent cette saison.

“Bien sûr”, a déclaré Isola à The Race lorsqu’on lui a demandé de tester les nouveaux pneus dans la circulation.

« Le problème, c’est que nous utilisons des voitures muletières et qu’elles n’ont pas la version finale du package aérodynamique.

« Je ne suis pas sûr à 100 % que les mulets circulant dans la circulation soient représentatifs des nouvelles voitures circulant dans la circulation, car avec une nouvelle voiture, vous générez un sillage et les mulets dans la circulation perdent plus d’appui, ce n’est donc pas la même situation.

« Je pense que nous devons attendre la première course en 2022 pour en savoir plus sur le trafic. De plus, pendant le test, nous savons qu’ils ne veulent pas rester dans le trafic car ils ne collectent pas de données utiles.

Il y aura deux jours de pneus d’après-saison à Abu Dhabi pour Pirelli, avec la construction finale et les composés en place pour donner une dernière répétition générale avant les tests de pré-saison en 2022.

Avec cela, le patron de Pirelli a pu déterminer un calendrier pour le moment où les nouveaux pneus seraient entièrement prêts à être utilisés la saison prochaine.

« Je suis heureux que nous ayons la possibilité de tester à Abu Dhabi et que nous ayons deux jours d’essais dédiés aux pneus », a déclaré Isola.

« Nous homologuerons le produit d’ici le 1er septembre en termes de construction et juste après les composés.

« Nous allons donc à Abu Dhabi avec une version finale du pneu 2022 et nous avons la possibilité d’ajouter du kilométrage sur les pneus.

“J’espère que s’il y a quelque chose que nous devons peaufiner pour 2022, nous avons un peu de temps pour réagir car si nous commençons avec les nouveaux pneus lors des tests de pré-saison, nous n’avons pas le temps de réagir car certains des pneus que nous les produits pour les courses sont déjà sur le bateau pour aller en Chine ou ailleurs.