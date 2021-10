Pirlo s’approche de Xavi et s’enfonce dans les Champions

in

10/01/2021 à 11:07 CEST

Betfair

La défaite de Barcelone contre Benfica a produit un véritable tremblement de terre dans le pari après toute la question médiatique, et beaucoup, la continuité de Ronald Koeman même pour le prochain match de Ligue. Selon les prévisions de Betfair, deux aspects ont subi un impact très grave au cours des dernières heures, le candidat au banc culé et le favoritisme lointain de Barcelone en Ligue des champions, au plus bas historique.

Qu’Andrea Pirlo devienne le prochain entraîneur de Barcelone est une réalité de plus en plus probable. Tôt dans la matinée de ce jeudi, il a été payé à 11 € par euro pari que Pirlo serait l’entraîneur de Barcelone, occupant la sixième place parmi les favoris. Cependant, au fil des heures, il est désormais le deuxième favori et est payé 3,75 € par euro misé, derrière Xavi Hernández..

Pirlo dépasse Roberto Martínez

Avant la défaite de Barcelone à Lisbonne, la bataille entre Xavi et Roberto Martínez semblait être le duel sur lequel les parieurs étaient clairs. Que Roberto Martínez soit le prochain entraîneur de Barcelone est payé 4,33 € et tombe à la troisième place étant l’entraîneur belge deuxième tout au long de la semaine jusqu’à ce que Pirlo ait sonné plus fort.

Le quatrième sur la liste des favoris pour succéder à Koeman est son entraîneur adjoint, Alfred Schreuder. Certaines informations indiquent que, si Barcelone ne parvient pas à trouver un remplaçant rapidement, l’assistant de l’entraîneur néerlandais assurerait l’intérim jusqu’à l’arrivée d’un entraîneur plus nommé.. Que Schreuder soit l’entraîneur de Barcelone est payé à 8,5 € par euro pari sur des illustres comme Óscar García ou encore Antonio Conte.

Chute sans précédent en Ligue des champions

Ce qui semble clair à Barcelone, c’est que la foi des pronostics dans leurs performances en Ligue des champions atteint des creux historiques. Que le Barça remporte le titre est payé à 51 € par euro misé, le quota le plus élevé de la dernière décennie et occupe la 12e place dans la liste des candidats au titre. Des équipes comme l’Ajax ont déjà un indice de probabilité implicite plus élevé et même Atalanta génère la même confiance envers les parieurs que l’équipe culé.

Le Bayern, après ses deux victoires retentissantes au début de la Ligue des champions, est déjà le grand favori avec City et le PSG. Que le Bayern remporte la Ligue des champions est payé à 5 € par euro misé, égalant le quota des deux clubs qui dominaient la liste des favoris au début de la compétition, l’équipe Citizen et le Parisien.