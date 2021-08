Piscine à jalonnement facile [EASY1] Crypto nouveaux médias

L’invité de cette semaine sur le Colonne Cardano SPO est un opérateur de pool unique dont la mission est de rendre le jalonnement ADA aussi simple que possible tout en fonctionnant sur du matériel économe en énergie, le rendant encore plus écologique: Piscine à jalonnement facile [EASY1].

L’invité de la semaine dernière était un pool de pieu axé sur la mission et engagé dans un réseau décentralisé de Cardano et nettoyer les océans.

Cette initiative est un point de référence pour tout Cardano et chaque semaine ou deux, nous inviterons un Opérateur de pool de pieu (SPO) pour répondre à quelques questions et nous donner une mise à jour directement au sein de la communauté Cardano.

Considérant que beaucoup de nos lecteurs sont nouveaux dans l’espace crypto, nous aurons un mélange de questions simples et techniques.

Ciao Giovanni, heureux de vous avoir ici. Parlez-nous de vous, où vous êtes basé et quel est votre parcours.

Bonjour à tous et merci de m’avoir invité à participer à cette fantastique chronique. Je m’appelle Giovanni Gargiulo et je suis ingénieur logiciel principal avec 16 ans d’expérience en Java/Scala. Au cours des dernières années, j’ai travaillé sur des plateformes de commerce électronique avec des technologies cloud en apprentissage automatique et en intelligence artificielle.

Je suis originaire de Naples où j’ai obtenu mon diplôme en ingénierie informatique en 2005 et, après trois ans de travail en Italie, j’ai déménagé à Dublin, en Irlande, où je suis maintenant mariée et j’ai une fille de 4 ans.

Au travail, je me spécialise dans les systèmes cloud distribués. Au cours de ma dernière expérience professionnelle, j’ai dirigé la mise en œuvre d’un système de « classification des produits », où le logiciel que nous avons créé utilisait des algorithmes d’apprentissage automatique pour déterminer le type et les caractéristiques des objets dans les boutiques en ligne en traitant simplement le nom et la description du produit.

Quand avez-vous découvert Cardano et comment pensez-vous qu’il se compare aux autres blockchains ?

J’ai découvert Bitcoin en 2013 et j’ai toujours eu la chance d’avoir des collègues qui, comme moi, s’intéressaient au sujet. Fin 2017, en discutant au bureau de la crypto, j’ai découvert Cardano à travers la célèbre vidéo youtube de la session tableau blanc de Charles Hoskinson dans laquelle il explique les trois piliers de Cardano : l’évolutivité, l’interopérabilité et la gouvernance. Dans la vidéo j’ai tout de suite apprécié l’approche scientifique à travers laquelle Charles Hoskinson identifie les avantages et les inconvénients des blockchains de première et deuxième génération (dont les plus grands représentants sont respectivement Bitcoin et Ethereum) et explique quelles limitations techniques ont dû être surmontées pour enfin créer une blockchain qui pourraient être utilisés de manière efficace et efficiente dans la vie de tous les jours.

À l’appui de ses théories, l’équipe de Charles Hoskinson a investi du temps et des ressources dans la publication d’articles scientifiques (plus génériquement appelés « articles ») dans lesquels des spécialistes de différents domaines de l’industrie de la cryptographie ont scientifiquement démontré la sécurité et la fiabilité des méthodologies précédemment adoptées dans le monde crypto mais pas encore prouvé. Parmi les plus de 100 publications de l’équipe Cardano, une qui se démarque est celle du spécialiste de la cryptographie, le professeur Aggelos Kiayias, dans laquelle il démontre la fiabilité et l’efficacité d’Ouroboros, le protocole de consensus de Cardano basé sur la preuve d’enjeu.

Pour moi, donc, ce qui distingue profondément Cardano des autres blockchains, c’est l’approche méthodique et scientifique avec laquelle l’écosystème Cardano est construit.

Il y a quelques mois, vous avez quitté votre travail pour vous consacrer à plein temps à Cardano, comment cela se passe-t-il pour vous et qu’est-ce qui vous attend ?

Bien que je la regardais depuis des années, mon aventure avec la blockchain Cardano a commencé le 27 octobre 2020, lorsque j’ai lancé mon propre Stake Pool : EASY1, dont la devise est « déléguer son ADA n’a jamais été aussi facile ». Le Stake Pool fonctionnait à l’origine sur des Raspberry PI, des appareils à très faible consommation d’énergie.

Outre l’approche scientifique avec laquelle Cardano est développé, les deux aspects qui me fascinent le plus sont l’éco-durabilité de la blockchain et les interactions continues qu’IOHK (la société qui développe Cardano) a eu avec des institutions et des gouvernements dans des endroits comme l’Afrique, où Les technologies blockchain peuvent représenter une réelle possibilité de rédemption financière et politique pour ces peuples.

Cependant, l’industrie traditionnelle du logiciel est profondément différente de l’industrie de la blockchain, où les défis techniques sont assez différents. C’est précisément ce défi qui a été la clé qui m’a poussé à franchir le pas. En avril 2021, j’ai annoncé que je quittais mon travail pour commencer à étudier les contrats intelligents de Cardano. Depuis lors, j’ai appris les bases pour pouvoir développer des contrats intelligents à Cardano via le programme Plutus Pioneer, et j’ai acquis une excellente connaissance de la blockchain et des systèmes associés.

Au cours de ces mois, j’ai été activement impliqué dans des projets open source de Cardano tels que Dandelion et j’ai participé au Catalyst’s Fund5 où j’ai été l’un des gagnants avec la proposition suivante. Au cours des prochains mois, je me concentrerai sur le développement d’outils logiciels et de matériel pédagogique afin de pouvoir continuer à faciliter et à développer l’adoption de Cardano. À l’avenir, peut-être dès la nouvelle année, j’espère devenir un développeur expert de contrats intelligents sur Cardano.

Qu’est-ce que le programme Plutus Pioneer et quelle a été votre expérience jusqu’à présent ?

Le programme Plutus Pioneer est un cours en ligne, enseigné sur YouTube par le responsable de l’éducation de l’IOHK, le professeur Lars Brünjes. Le cours est dispensé en anglais sur le canal suivant. Le professeur Lars est un génie de la programmation Haskell et est extrêmement instructif dans ses conférences. Cependant, Haskell n’est pas l’un des langages de programmation les plus populaires ou les plus faciles à apprendre et le cours, même pour moi qui ai une longue expérience en programmation, n’a pas été facile du tout. Déjà au cours de la troisième semaine de cours, les dix heures d’étude par semaine n’étaient pas suffisantes et nécessitaient beaucoup d’études et de recherches indépendantes.

Cependant, Lars et son équipe sont extrêmement actifs sur la chaîne Discord et répondent régulièrement aux questions des étudiants via des sessions de questions-réponses. Au cours de ces semaines d’étude, cependant, les efforts ont été récompensés, et bien que je sois parti de zéro avec Haskell et Smart Contracts, jusqu’à présent, j’ai mis en place un contrat intelligent pour gérer les enchères sur Cardano. Enfin, j’ai eu l’immense plaisir et l’honneur d’être choisi comme l’un des Pionniers qui participent aux tests d’Alonzo (Bleu/Blanc et actuellement Violet). L’une de mes réalisations les plus importantes est d’être le premier membre de la communauté à exécuter un contrat intelligent sur un réseau de test public Cardano (vidéo). J’ai également une liste de lecture YouTube où je discute de nombreux aspects techniques et non techniques des contrats intelligents.

Le programme Plutus Pioneer est actuellement dans sa deuxième itération et bien qu’il soit très bien organisé, je ne le recommanderais pas à quiconque découvre Haskell ou la programmation en général. Au lieu de cela, je suggérerais fortement de suivre un cours Haskell comme pré-requis et d’éviter de nombreux maux de tête initiaux.

Merci de votre temps. Un dernier commentaire ? Où les gens peuvent-ils vous trouver ?

Merci pour l’interview.

Quitter mon travail pour me consacrer entièrement à Cardano a été la décision la plus folle mais la plus gratifiante que j’ai jamais prise. La quantité de nouvelles connaissances que j’acquiers est incommensurable et les personnes que je rencontre en cours de route sont fantastiques.

Cardano a un potentiel énorme et c’est à nous, membres de la communauté, de jeter les bases pour que Cardano s’épanouisse et devienne l’une des principales blockchains du futur. Donc, si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram et déléguer à mon Stake Pool EASY1. J’ai également créé un portail de gamification de pool de mises où mes délégués peuvent concourir pour des prix ADA à chaque époque (tous les 5 jours) à l’adresse suivante.

Mes canaux sociaux : Twitter, Youtube, Site Web.

