Piscine Marie Curie [CURIE] ⋆ Crypto nouveaux médias

L’invité de cette semaine sur le Colonne Cardano SPO est une mise en commun dédié à l’amélioration de la science et de la biomédecine opéré par une scientifique et pharmacienne : Piscine Marie Curie [CURIE].

L’invité de la semaine dernière était un pool de pieu dont la mission est de rendre le jalonnement ADA aussi simple que possible.

Cette initiative est un point de référence pour tout Cardano et chaque semaine ou deux, nous inviterons un Opérateur de pool de pieu (SPO) pour répondre à quelques questions et nous donner une mise à jour directement au sein de la communauté Cardano.

Considérant que beaucoup de nos lecteurs sont nouveaux dans l’espace crypto, nous aurons un mélange de questions simples et techniques.

Bonjour, merci pour votre temps. Veuillez vous présenter, où êtes-vous basé et quel est votre parcours ?

Salut! Merci de m’avoir invité. Je m’appelle Zvonimir Mlinarić et je viens de Zagreb, en Croatie. Je suis scientifique junior et je viens de terminer mes études de master en pharmacie. En plus de cela, je suis également opérateur de pool de participation et je travaille pour la startup Fintech et crypto Revuto.

En science, je travaille actuellement en glycobiologie, pour être plus spécifique l’analyse des glycanes. Dans mon temps libre, j’aime être avec les gens que j’aime, boire une bonne bière et regarder un bon film.

Comment avez-vous connu Cardano et qu’est-ce qui vous a motivé à créer votre propre pool de participation ?

Je suis un passionné de crypto-monnaie depuis 2017. Je suis entré dans l’industrie parce que j’aime le concept d’actifs numériques peer to peer et je suis également fasciné par la façon dont la technologie blockchain résout certains des problèmes mathématiques, logiques et cryptographiques. Ensuite, pendant un certain temps, je n’étais pas très actif dans l’industrie de la cryptographie car j’étais très occupé par mes études de pharmacie et les recherches sur lesquelles je travaillais.

Cependant, en 2020, je me suis de nouveau intéressé de plus en plus au monde de la cryptographie et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à réaliser le potentiel de la formation scientifique de Cardano. Pendant un certain temps, j’achetais de l’ADA et d’autres crypto-monnaies et au début de 2021, j’ai décidé de promouvoir activement la décentralisation et la sécurité du réseau Cardano. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de créer mon propre pool de participation Cardano. Ce n’était pas une période facile car il était difficile d’apprendre à démarrer et à maintenir un pool de pieu, mais avec un travail acharné et l’aide de mes amis, j’y suis parvenu.

En tant que scientifique, vous appréciez sûrement l’approche évaluée par les pairs de Cardano, pouvez-vous décrire ce processus et décrire les avantages et les inconvénients ?

Oui, en tant que scientifique, j’admire vraiment que Cardano essaie de construire un écosystème soutenu par la science et des articles évalués par des pairs. C’est l’une des raisons qui m’ont amené à Cardano. L’avantage de construire quelque chose basé sur la science est que vous pouvez réellement prouver que quelque chose est juste, sûr ou tout ce que vous voulez prouver. La science peut parfois se tromper, mais si elle est faite correctement, elle peut nous donner un aperçu de la façon dont les choses fonctionnent et nous pouvons ensuite concevoir un produit, un réseau ou une entité plus sûr et plus robuste.

Cependant, cette approche scientifique peut parfois être lente par rapport au monde dynamique de la cryptographie. Par conséquent, cela peut prendre des mois ou des années pour mettre en œuvre un article évalué par des pairs dans un produit réel ou une mise à jour du réseau.

On dit souvent que les données sont le nouveau pétrole, cependant, la plupart d’entre elles sont collectées sans compensation pour les utilisateurs, la technologie blockchain peut-elle changer cela ? Comment Cardano a-t-il pu révolutionner l’industrie des données ?

Oui, c’est correcte. Nous vivons à une époque où les données ou les informations sur quelque chose sont peut-être l’atout le plus précieux de tous. Il y a quelques centaines d’années, la science pouvait être faite dans le sous-sol de quelqu’un et les conclusions sur le fonctionnement de quelque chose dans la nature étaient déduites de ses expériences ou impressions. Aujourd’hui, la science utilise d’énormes quantités de données pour arriver à des conclusions plus précises sur la façon dont les choses fonctionnent réellement. Ces données peuvent être collectées de différentes manières, cependant, une énorme quantité de données est encore prélevée sur des personnes sans qu’elles en soient conscientes. Dans certains cas, ces données sont utilisées pour améliorer notre mode de vie, pour concevoir de nouveaux médicaments ou des choses comme ça, mais parfois ces données sont utilisées uniquement pour le profit de quelqu’un qui les a prises et utilisées.

La technologie Blockchain, et Cardano en particulier, peut résoudre ce problème en stockant et en suivant nos données qui sont cryptées par des algorithmes. Ensuite, quelqu’un peut faire une demande pour décrypter nos données et les utiliser pour des cas d’utilisation spécifiques et nous pourrions les approuver ou les refuser dans une application ou d’une autre manière. De plus, nous pouvons obtenir une compensation pour ce partage de nos données ou nous pouvons décider de le rendre gratuit si nous soutenons le cas d’utilisation. Cardano fait déjà quelque chose de similaire avec Atala Prism.

Un grand merci pour cette interaction. Avez-vous quelque chose à ajouter? Où les gens peuvent-ils vous trouver ?

Merci encore une fois de m’avoir invité ! Les gens peuvent me trouver sur mes comptes de réseaux sociaux privés (Zvonimir Mlinarić) ou sur mes comptes de réseaux sociaux (Twitter et Telegram) et sur le site Web de Marie Curie Pool. Si quelqu’un a besoin d’aide ou veut simplement interagir, n’hésitez pas à me contacter. De plus, si quelqu’un a des idées sur la façon de connecter la technologie blockchain avec la science et la biomédecine, n’hésitez pas à me contacter car c’est aussi mon intérêt.

Avis de non-responsabilité : les opinions et les points de vue des SPO sont les leurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de la Fondation Cardano ou de l’IOHK.