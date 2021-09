« Pisser dans votre pantalon Zandvoort devrait être le modèle de la F1 »

Toto Wolff pense que la Formule 1 pourrait apprendre du circuit de Zandvoort, affirmant qu’il devrait être utilisé comme « plan pour toutes les nouvelles pistes ».

La Formule 1 a fait son retour aux Pays-Bas le week-end dernier, Max Verstappen remportant la victoire sur son circuit à domicile devant Lewis Hamilton.

C’était une course intéressante qui s’est déroulée sur un circuit à l’ancienne.

Alors que le duo de tête a passé la majorité du Grand Prix avec Hamilton à courir après Verstappen, mais incapable de se rapprocher de son aileron arrière, derrière eux, il y avait plusieurs grandes batailles.

Avant la course, on craignait que les dépassements soient difficiles et alors que les dépassements ne se produisaient en aucun cas à gauche, à droite et au centre, Sergio Perez est passé de la voie des stands à la P8, Fernando Alonso a réussi au moins trois superbes dépassements et Verstappen a dû dépasser Bottas reprend la tête du grand prix.

Et tout cela se déroulait sur un circuit avec deux virages relevés, le T3 et le virage final, un spectacle inhabituel sur une piste de F1.

“C’est une bonne piste”, a déclaré Wolff, le patron du sport automobile de Mercedes.

« Il faut monter en puissance car c’est difficile, c’est rapide, les erreurs sont sanctionnées comme il se doit. Personne ne parle de limites de piste et n’est-ce pas merveilleux ?

« Je pense que c’est un modèle pour toutes les nouvelles pistes qui sortent, pour regarder les pistes classiques. Ils peuvent toujours courir et nous atteignons toujours les mêmes normes de sécurité que toutes les nouvelles pistes.

“Alors regardons tous ces lieux fantastiques et tirons-en le meilleur parti, et quand vous regardez les bords, vous faites pipi dans votre pantalon.”

Plus tôt dans le week-end, Hamilton avait qualifié la piste d’« épique », ajoutant qu’elle était « vraiment fantastique » à piloter.

“Cela m’a rappelé tellement de souvenirs quand je suis sorti pour la première fois”, a-t-il déclaré. « Je savais que c’était génial quand j’étais en Formule 3, mais c’est fou dans une Formule 1.

« La vitesse à laquelle nous passons dans le virage 7 ! Ouais ! C’est un vrai circuit de course.

Son coéquipier Valtteri Bottas a ajouté : « C’est vraiment très amusant dans la voiture. J’ai vraiment apprécié, ces coins relevés.

« Il y a beaucoup de sections de virage différentes ici, en particulier la vitesse dans le secteur 3 dans les virages est agréable, j’ai apprécié. C’est une piste avec une belle fluidité – ce n’est certainement pas difficile de trouver la fluidité.