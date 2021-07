Piste par piste dans les propres mots de Guns N’ Roses

L’appétit pour la destruction super deluxe et Locked N’ Loaded coffrets non seulement présents Guns N’ Roses‘ fait ses débuts dans une version remasterisée qui vous frappe pratiquement au visage, il comprend une série de démos et de prises de vue qui donnent un aperçu plus approfondi de la façon dont le disque légendaire a été créé. Au moment de la sortie initiale d’Appetite For Destruction, le 21 juillet 1987, le groupe a été interviewé au sujet de la réalisation du disque.

Écoutez l’édition super deluxe d’Appetite For Destruction dès maintenant.

“Bienvenue dans la jungle”

Axe : Je considère que la première chanson est la plus représentative [of Guns N’ Roses]… J’ai écrit les mots à Seattle. C’est une grande ville mais en même temps, c’est toujours une petite ville comparée à LA et aux choses que vous allez apprendre. Cela semblait beaucoup plus rural là-haut. Je viens d’écrire à quoi ressemblait LA pour moi. Si quelqu’un vient en ville et qu’il veut trouver quelque chose, il peut trouver ce qu’il veut.

Izzy : Il s’agit des rues d’Hollywood ; ressemblant.

Sabrer: C’est la première chanson que j’ai eue pour laquelle Axl a écrit des paroles et m’a aidé à écrire. J’avais la partie riff.

Axe : Il est apparu, je pense que c’était le cas, à la troisième prise. Nous avons fait tout l’album de cette façon. Deuxième ou troisième prise. C’est de là que vient la spontanéité. Si vous ne l’obtenez pas, vous en avez perdu la sensation.

“Il est si facile”

Duff : Une chanson à l’ouest [Arkeen] et moi-même avons écrit. C’est le récit d’une période que lui et moi, ainsi que le reste du groupe, avons vécu. Nous n’avions pas d’argent, mais nous avions beaucoup de complices et de filles dont nous pouvions essentiellement vivre… les choses étaient tout simplement trop faciles. Il y a un vide, c’est si facile.

Axe : J’ai chanté à voix basse parce que cela correspond mieux à l’attitude de cette chanson. Ce n’était pas quelque chose auquel je pensais vraiment, j’ai juste commencé à le faire. Les gens me demandent pourquoi je ne chante pas comme ça sur beaucoup de chansons et c’est seulement parce que je chante ce que la chanson mérite. Et il méritait d’être chanté différemment des autres morceaux. C’est une chanson punk rock dure, serrée, simple. Quand je suis allé en Angleterre, ils ont dit que le punk était mort depuis dix ans. Et j’ai dit: “C’est vraiment bizarre, parce que l’Amérique ne le sait pas.”

« Pluie de nuit »

Sabrer: ‘Nightrain’ est comme ‘… Jungle’. C’est très révélateur de ce qu’est le groupe. Je me souviens quand il s’est réuni pour la première fois, nous avions fait de l’auto-stop jusqu’au Rainbow et marchions jusqu’au Troubadour et avons commencé à crier « Nightrain » parce que nous le buvions…

Duff : Nous vivions dans le studio de Gardener Street, cet endroit où nous avions une petite boîte d’une pièce. Nous n’avions pas d’argent, mais nous pouvions débourser un dollar ou deux pour aller dans ce magasin d’alcools. Il est arrivé de vendre ce grand vin appelé Nightrain qui vous ferait payer un dollar. Cinq dollars et tu serais parti. Nous avons vécu de ce truc.

Axe : En ce qui concerne les paroles, il s’agit plus d’attitude et de description de ce que vous ressentez lorsque vous y êtes, plutôt que nécessairement de ce que vous pouvez être. Vous vous sentez invincible.

« Out Ta Get Me »

Axe : Les paroles disent : « J’ai toujours eu des ennuis, mais je m’en sors toujours. Comme à chaque fois que vous vous retournez, quelqu’un essaie de vous baiser financièrement, ou les flics frappent à votre porte et vous n’avez rien fait. C’est juste être entraîné dans quelque chose et essayer de sortir de dessous. Vous savez, les parents, les enseignants, les prédicateurs… tout le monde. Le dernier couplet, Slash et moi, avons fait une blague, parce que nous parlions de la façon dont nous nous battons parfois, et de la façon dont certaines personnes sont convaincues que vous êtes ivre. Mais ce sont eux qui ont acheté la bouteille de whisky pour te saouler. Certaines personnes disent que j’ai une puce à l’épaule.

Sabrer: C’est un peu difficile à expliquer pour que les gens puissent le comprendre. Nous étions l’un des groupes les plus opposés. Nous avons eu de l’opposition de partout, tout le temps. Encore. Ce n’est pas si grave maintenant parce que nous avons signé et que certaines personnes aiment ce que nous faisons. Mais nous avons commencé avec tant de personnes venant de tant de directions différentes, essayant de nous attaquer. Et essayer de dire Guns N’ Roses ceci et cela, et ne les laissez pas entrer ici, et ne les laissez pas faire ceci, et ne les laissez pas faire cela, et regardez-les, et ceci et cela et l’autre .

“Monsieur. Grès brun”

Axe : Lorsque nous avons déménagé de chez Fountain et La Cienega, j’ai été le dernier à partir et j’ai trouvé ce morceau de papier jaune enroulé dans le coin où se trouvait la chambre d’Izzy et de Steven. Il y avait les paroles de ‘… Brownstone’ dessus. Je l’ai lu et j’ai dit: “C’est génial.” Ils ont dit qu’ils avaient de la musique pour ça et nous avons fini par commencer à répéter ce truc.

Sabrer: Beaucoup de gens ont une idée fausse de cette chanson. Ils pensent que c’est à cause de la drogue. Ce n’est pas tant une déclaration sur nos habitudes de consommation de drogue ; c’est plus une déclaration sur les habitudes de consommation de drogue des autres. C’est une bonne petite chansonnette que les gens peuvent écouter et peut-être réfléchir à ce qu’ils font. Essayez de vous mettre en perspective.

Izzy : Cela peut signifier un million de choses différentes pour un million de personnes différentes. C’est comme quand tu écoutes un Zeppelin chanson, qu’en penses-tu ? J’ai toutes sortes d’idées folles sur ce qu’est « Custard Pie ».

“Ville du paradis”

Duff : Les accords de cette chanson que j’ai écrite quand j’ai déménagé pour la première fois à LA, quand je ne connaissais personne et que je me sentais un peu déprimé. Alors c’est un peu sorti, comme chercher quelque chose, vous savez.

Sabrer: Les meilleures chansons que nous faisons, ce sont des collaborations. La meilleure façon de le faire est d’avoir tout le groupe assis là et d’écouter les idées de tout le monde, et de tout mettre ensemble pour faire quelque chose que tout le monde aime jouer.

Axe : Les couplets parlent plus d’être dans la jungle, le refrain est comme d’être de retour dans le Midwest ou quelque part. Cela me rappelle quand j’étais petit et que j’ai juste levé les yeux vers le ciel bleu et j’ai dit : « Wow, c’est quoi tout ça, c’est tellement grand là-bas. » Tout était plus innocent. Il y a des parties de la chanson qui ont plus un air de maison. Et quand j’ai commencé à mettre les superpositions de ma voix (j’y ai mis cinq pistes), il me semblait que ça sortait comme un héritage irlandais ou écossais. L’une des choses étranges, c’est que j’avais le sentiment que ça irait trop bien en Europe.

« Ma Michèle »

Axe : Je connais une fille qui s’appelle Michelle et elle est devenue une très bonne amie du groupe et je sortais avec elle pendant un moment. C’est une histoire vraie. Slash et d’autres membres du groupe ont dit que c’était un peu trop lourd à dire à propos de la pauvre et douce Michelle : elle va paniquer. J’avais écrit cette jolie chanson douce à son sujet, puis je l’ai regardée et j’ai pensé : « Cela ne touche vraiment aucune base à la réalité », alors j’ai écrit une chose honnête. Cela décrit sa vie… Je lui ai montré les paroles après environ trois semaines de débat, et elle était si heureuse que quelqu’un n’ait pas peint un joli tableau. Elle aime ça. C’était une vraie chanson pour elle, pas quelque chose de hokey.

“Penser à toi”

Izzy : C’est une chanson d’amour rapide sur la drogue, le sexe, Hollywood et l’argent.

“Mon enfant adoré”

Axe : J’avais écrit ce poème, je suis arrivé à une impasse avec lui et je l’ai mis sur une étagère. Puis Slash et Izzy se sont mis à travailler ensemble sur la chanson et je suis entré, Izzy a frappé un rythme, et tout d’un coup, ce poème est apparu dans ma tête. Tout est venu ensemble. Beaucoup de groupes de rock sont trop f__king wimpy pour avoir un sentiment ou une émotion dans l’un de leurs trucs à moins qu’ils ne souffrent. C’est la première chanson d’amour positive que j’ai jamais écrite, mais je n’ai jamais eu personne sur qui écrire quelque chose d’aussi positif, je suppose.

“Tu es fou”

Sabrer: Quand je joue cette chanson, je ne sais même pas ce que je joue. C’est juste un coup de pied dans le cul pour moi, alors je cours partout. J’essaie de me concentrer sur la musique et de rester un peu immobile, sauf sur cette chanson. Je ne joue pas le même solo tous les soirs car je ne suis pas sur la même longueur d’onde que les autres soirs.

“Tout va”

Axe : Nous [used to do it] si rapide. Ensuite, j’ai écrit une autre version sur notre époque dans l’ancien studio et nous l’avons gardée pendant un certain temps. Mais quand nous sommes descendus pour l’enregistrer, nous ne voulions pas. Mais Tom [Zutaut, Geffen A&R man] était très catégorique sur le fait de vouloir que cette chanson soit enregistrée, alors nous avons pensé: “Nous allons devoir la réécrire.” En pré-production, nous avons trouvé quelque chose que nous aimions beaucoup mieux, mais les couplets n’ont été écrits que le soir où nous avons enregistré la chanson.

« Reine des fusées »

Axe : J’ai écrit cette chanson pour cette fille qui allait avoir un groupe et elle allait l’appeler Rocket Queen. Elle m’a un peu gardé en vie pendant un moment. La dernière partie de la chanson est mon message à cette personne, ou à toute autre personne qui peut en tirer quelque chose. C’est comme s’il y avait de l’espoir et une note d’amitié à la fin de la chanson. Pour cette chanson, il y avait aussi quelque chose que j’ai essayé de travailler avec différentes personnes – un acte sexuel enregistré. C’était un peu spontané mais prémédité ; quelque chose que je voulais mettre sur le disque.

Des produits exclusifs Appetite For Destruction peuvent être achetés ici.