Piste révisée de Yas Marina «très différente et beaucoup plus rapide» – Tsunoda – .

Au sommaire : Yuki Tsunoda, pilote d’AlphaTauri, s’attend à ce que son expérience passée à Yas Marina soit précieuse ce week-end malgré d’importants changements sur le site.

En bref

Yas Marina « beaucoup plus rapide » – Tsunoda

Analyse : Comment les conceptions des fans ont inspiré l’équipe derrière la nouvelle mise en page spectaculaire de Yas MarinaLe pilote AlphaTauri a déclaré « qu’il y aura de nouvelles choses à apprendre cette année pour tout le monde » suite à la révision du circuit qui accueillera le Grand Prix d’Abou Dhabi ce week-end. « Ils ont apporté des changements assez importants au tracé de la piste pour essayer de faciliter les dépassements », a noté Tsunoda.

« Ma première impression est qu’il s’agit désormais d’un tracé beaucoup plus rapide et fluide et il sera donc intéressant de voir quel effet cela a sur l’usure des pneus, par exemple, comme cela était autrefois pris en compte.

« Même si la piste sera très différente, j’ai toujours l’impression de savoir à quoi cela ressemble d’après mon expérience passée là-bas. »

Hughes revient en F2 à la place de SargeantJake Hughes rejoindra HWA pour son dernier événement de Formule 2 ce week-end, remplaçant Logan Sargeant qui a fait ses débuts lors de la dernière manche.

Charouz n’a pas indiqué s’il alignera un remplaçant pour Enzo Fittipaldi, blessé, tandis que Theo Pourchaire espérait revenir après l’accident gigantesque dans lequel le couple a été impliqué au départ de la course principale de dimanche à Djeddah.

Camps Torras rejoint la Ferrari Driver Academy

Ferrari a ajouté une deuxième femme à sa Pilote Acamdey, Laura Camps Torras, qui a remporté le FIA’s Girls on Track – Rising Stars. La jeune femme de 16 ans est la deuxième lauréate de l’initiative qui vise à promouvoir les femmes dans le sport automobile.

Rasmussen rejoint Andretti Indy Lightssquad

Le champion Indy Pro 2000, Christian Rasmussen a été confirmé dans l’équipe Indy Lights d’Andretti pour 2022. Rasmussen, qui rejoint Sting Ray Robb et Hunter McElrea dans l’équipe, visera à poursuivre sa série de titres après avoir remporté le championnat USF2000 l’année dernière.

L’image de marque « The King’s Man » pour Williams Williams a présenté sa promotion « The King’s Man » à Londres

Williams portera une nouvelle image de marque faisant la promotion du prochain film « The King’s Man » sur le nez, les côtés et le halo de ses voitures lors du Grand Prix d’Abu Dhabi ce week-end. Une voiture d’exposition arborant la marque a été présentée lors de la première mondiale du film à Londres lundi et sera présentée lors de la première américaine à New York la semaine prochaine.

En ce jour dans le sport automobile

Né aujourd’hui en 1955 : Paul Crooks, un designer de F1 qui est arrivé dans le sport avec Toleman et a ensuite travaillé pour Ligier, Simtek, Jordan, BAR et Minardi

