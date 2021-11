Le circuit qui accueillera la deuxième course américaine de Formule 1 à partir de l’année prochaine ne décevra pas bien qu’il soit basé sur un parking, selon le directeur de course de la série.

Michael Masi de la FIA a visité le Hard Rock Stadium de Miami Gardens il y a deux semaines, où les travaux de construction de l’autodrome international de Miami sont en cours.

Le parcours non conventionnel est aménagé sur le terrain autour du stade, dont une grande partie est actuellement utilisée pour le stationnement des voitures. Cependant, Masi a déclaré qu’il avait une « bonne » impression initiale de l’installation, qui, selon lui, sera un « circuit approprié ».

Souvent décrit comme une piste de « rue », le parcours évitera en grande partie les routes publiques en raison de l’accord des promoteurs avec les conseillers municipaux. Une fois terminé, sa configuration sera comparable à de nombreux autres circuits de F1. La piste de 5,41 kilomètres comprendra 19 virages et trois zones d’accélération significatives, avec des voitures atteignant des vitesses de pointe de 320 km/h.

La piste de Miami sera le 11e site différent sur lequel la F1 a couru en Amérique. Parmi ceux-ci se trouvait un autre circuit basé dans un parking, la piste Caesar’s Palace à Las Vegas, souvent citée comme un exemple des efforts passés infructueux de la F1 pour percer le marché américain. Le tracé mal-aimé n’a en grande partie pas réussi à inspirer les pilotes ou l’intérêt local, malgré la tenue de deux courses décisives au début des années quatre-vingt.

Données de piste : Autodrome international de MiamiMais Masi attend de bonnes choses du nouveau lieu de Miami. « C’est loin d’être une course dans un parking, loin de là, compte tenu du niveau de travail qui y est en cours dans un certain nombre de domaines », a-t-il déclaré. « L’installation se porte vraiment très bien et sera quelque chose d’unique. »

Les développeurs de circuits sont confrontés au défi inhabituel de devoir construire une piste autour d’un site régulièrement utilisé. Le Hard Rock Stadium abrite l’équipe des Miami Dolphins NFL.

« Ils doivent intégrer une saison de la NFL entre tout le travail qu’ils font et compartimenter en quelque sorte les domaines de travail qu’ils font au stade », a expliqué Masi. «Je pense que c’est tout à leur honneur d’avoir fait un travail majeur là-bas la semaine dernière, puis de tout remettre à niveau pour que le match des Dolphins ait lieu le week-end et recommence en quelque sorte le lendemain. Donc Miami se porte très bien.

Voitures garées autour du site des virages quatre et cinq lors d’un match des Dolphins de Miami la semaine dernière

Images : Grand Prix de Miami

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :