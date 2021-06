Pistes cachées : la relique oubliée de l’ère du CD

Tout comme le public s’attarde maintenant dans les cinémas en attendant une sortie surprise après le générique, dans les années 90, les fans de musique laissaient leurs CD jouer jusqu’à la fin, recherchant avec vigilance les pistes cachées ou les interludes pour récompenser leur patience.

Quel que soit le support, les artistes ont toujours trouvé un moyen de se rebeller contre les limites de l’emballage musical commercial. La tendance a commencé avec Les Beatles. Une brève pièce acoustique de Paul Mccartney ne convenait pas Route de l’Abbaye et il a ordonné à l’ingénieur Geoff Emerick de le couper. Mais Emerick avait d’autres idées et il les a clouées à la fin de l’album après quelques secondes de silence. La première « piste cachée » était née.

La tendance se poursuivra tout au long des décennies, de Le choc“Train in Vain” de leur album de 1979, London Calling, à Pink Floyd et Tueur utiliser l’inversion audio ou le « backmasking » pour jouer messages secrets. Mais c’est vraiment dans les années 90 que la tendance a décollé, grâce aux failles technologiques créées par les CD. Certains groupes utilisaient des pistes cachées pour inclure des chansons qui ne rentraient pas tout à fait dans un album, tandis que d’autres les utilisaient pour jouer avec les auditeurs et leurs labels.

Les meilleures pistes cachées

Nirvana : sans fin, sans nom (Nevermind, 1991)

Moins une chanson et plus une jam session chaotique, Nirvana“Endless, Nameless” de ‘s est l’un des exemples les plus cités de pistes cachées. Au fil de l’histoire, l’ingénieur a accidentellement laissé la chanson pendant le processus de mastering et un Kurt Cobain furieux l’a fait la remettre, cette fois après un silence de 10 minutes après la chanson de clôture, ce qui a amené Nirvana à mettre sa propre rotation des années 90 sur la rainure de sortie du vinyle.

Nine Inch Nails: Physique (Tu es tellement) (Broken, 1992)

Tout comme les disques flexi ont été mis au pâturage, un autre format oublié (le mini-CD) a été utilisé comme véhicule pour le matériel bonus. Exemple concret : Ongles de neuf pouces‘ Broken LP, qui était accompagné d’un mini-CD 3″ bonus avec Trent Reznor reprenant “Physical (You’re So)” et “Suck” d’Adam And The Ants industriel supergroupe Pigface (dont Reznor était un ancien membre). Lorsque ce format est devenu trop coûteux, le label a emballé les deux chansons du LP original comme des pistes « cachées » et les auditeurs fidèles ont eu droit à Reznor se livrant à son amour de la nouvelle vague.

Dr. Dre : (Outro) B__ches Aint S__t (The Chronic, 1992)

Après être parti NWA et Ruthless Records derrière, Dr. Dre a sorti son chef-d’œuvre solo de G-Funk, The Chronic, avec le morceau de diss caché “B__ches Aint S__t”, où Dre tire des coups de feu sur son ancien compagnon de groupe Eazy-E et son manager Jerry Heller. C’est une affaire de famille Death Row, avec des vers de Kurupt, Snoop Dogg, Dat Ni__a Daz, et l’ancienne première dame de Death Row Records, Jewell Caples, au chant. Intitulé simplement “Outro” sur la version originale, il est apparu avec son titre controversé sur la réédition de 2001.

Green Day : tout seul (Dookie, 1994)

Passant de Dre à Tré, Green Day a également profité d’un peu plus de matériel espiègle à la fin de leur album en petits groupes, Dookie, avec le morceau caché “All By Myself”, une ode acoustique idiote à “l’amour de soi” écrite et interprétée par le batteur du groupe, Tré Cool. Il apparaît après la fermeture de la piste, “FOD”, après 1,57 minute de silence, et nous rappelle le cinglé, parvenu pop-punk groupe Green Day a commencé comme.

Cracker : Euro-Trash Girl (Kerosene Hat, 1993)

Profitant de la nouvelle technologie de l’ère du CD, le groupe de rock alternatif des années 90 Cracker a ajouté le morceau « Euro-Trash Girl » à son deuxième album une fois qu’il était déjà terminé. Semblable à NIN, le groupe a inséré suffisamment de pistes vierges pour que la chanson pointe au numéro 69, et était l’une des trois chansons cachées à la fin de l’album. Un favori des fans de leurs concerts, le récit de voyage sarcastique est devenu un succès commercial.

Janet Jackson : Ne peut pas être arrêté (The Velvet Rope, 1997)

Janet Jackson a déployé des morceaux cachés pour montrer à la fois son côté rétro-pop (le rebondissant “Whoops Now”, des années 1993 Janet, et son matériel plus socialement conscient tel que “Can’t Be Stopped” de The Velvet Rope. Chantant “Ne laissez personne vous dire que vous n’êtes pas assez fort”, Janet a dirigé la chanson vers les fans qui se sentaient discriminés, échantillonnant un morceau tout aussi édifiant, “Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)” de Marvin Gaye.

Ils pourraient être des géants: Token Back To Brookly (Factory Showroom, 1996)

Le groupe alt/art.rock endurant TMBG est connu pour avoir expérimenté des idiosyncrasies de format et a découpé la chanson “Fingertips” de leur album de 1992, Apollo 18, en 21 morceaux séparés de quelques secondes, ce qui a dérouté les fans qui ont écouté l’album grâce à la nouvelle fonction « shuffle » du lecteur de CD – et a fait grimper le coût de l’album lorsque iTunes a fixé le prix de chaque piste à 99 cents. Il n’est donc pas surprenant que TMBG ait exploité la faille de pré-espace du format CD, ajoutant la piste cachée, “Token Back To Brooklyn”, un bref instantané poétique d’un long trajet en métro.

Melon aveugle : avant un (soupe, 1995)

Même avec l’avènement du streaming et des téléchargements numériques exposant les œufs de Pâques d’un album, certains morceaux sont restés cachés, comme c’était le cas avec “Before One” de Blind Melon. Sur la version CD américaine, la belle piste acoustique est nichée dans le pré-espace, tandis que la version européenne l’a après la chanson finale, “Lemonade”. Écoutez attentivement et vous entendrez la chanson « New Life » à l’envers, avec Rogers Stevens au piano et le regretté chanteur Shannon Hoon, chantant à l’envers à la Twin Peaks.

Maison bondée : je suis toujours là (Woodface, 1991)

Fans de la formation rock néo-zélandaise/australienne Maison bondée, écoute Face de boisL’album plus doux de “How Will I Go” en a pris plein les oreilles après avoir entendu le cri de banshee de Tim Finn sur le morceau caché “I’m Still Here”. Après la réédition de l’album en 2017 en édition de luxe, la piste fantôme est apparue en version complète sur la liste des pistes.

Lauryn Hill: Je ne peux pas te quitter des yeux (La mauvaise éducation de Lauryn Hill, 1998)

Avec quelques traces cachées, c’est une merveille pourquoi ils ont été enterrés en premier lieu. La reprise passionnée par Lauryn Hill de la ballade de Frankie Valli en 1967, sur son album phare The Miseducation Of Lauryn Hill, a été un tel succès qu’elle lui a valu une nomination aux Grammy. Elle produirait ensuite un autre morceau caché, la reprise de Whitney Houston Stevie Wonder‘s “J’étais fait pour l’aimer”, la même année.

Pistes cachées – Mentions honorables

Guns N’ Roses: « Look At Your Game Girl » (L’incident des spaghettis ?, 1993)

Deftones : « Damone » (Autour de la fourrure, 1997)

Astuce : “Fais-le, vois-le, sois-le” : (Amplifié, 1999)

Alanis Morrissette : “Votre maison” (Petite pilule déchiquetée, 1995)

Travis : « Lumière clignotante bleue » (L’homme qui, 1999)

Les Lemonheads : « Lenny », « Noise Parts 1-3 », « The Amp Went Out », « High-Speed ​​Idiot Mode » (Come On Feel The Lemonheads, 1993)

Beck: « Computer Rock » (Odelay, 1996)

Suivez notre liste de lecture des années 90 pour des chansons plus classiques des années 90.