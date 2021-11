Pistes de la semaine : nouvelles musiques de Royal Republic, Jack White et plus

Bienvenue sur Tracks of the Week, votre guichet unique pour le plus frais du rock’n’roll génial. Nous avons écouté les dizaines de candidats possibles de cette semaine, et huit candidats dignes de ce nom se sont élevés au-dessus de l’horrible et de la monotonie, se présentant comme les champions possibles de la bataille de cette semaine.

Mais d’abord, la semaine dernière. En troisième place se trouvaient Eric Gates et Joe Bonamassa avec I Want My Crown, tandis qu’un autre couple – Well Hung Heart & GayC/DC – a remporté la médaille d’argent avec sa version de It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock) ‘N’ Roll). Ce qui signifie que toutes les félicitations doivent être adressées au triomphant Dan Reed Network, dont le single Starlight les a tous les deux coiffés.

Veuillez voter pour votre favori parmi les choix de cette semaine en bas de page.

République royale – Retour d’entre les morts

Vous savez à quel point certaines chansons (volontairement ou non) vous font patienter un moment, avant d’aller droit au but ? Le bon ? Un peu comme jouer dur pour obtenir, en termes musicaux ? Eh bien, Royal Republic est à l’opposé de cela. Des tartes musicales, si vous voulez, mettant en valeur leurs charmes mégawatts dès le premier temps – comme en témoigne ce turbo-boogie funkalicious. Leurs relations publiques nous disent que c’est « juste à temps pour la saison effrayante », mais honnêtement (à part le titre et quelques fantômes de pantomime ‘oooo!’s) ce n’est pas le sujet ici – c’est juste rapide, très addictif, avoir-le-meilleur-moment-rock’n’roll jamais.

Jim Kirkpatrick – Homme mort marchant

Le guitariste FM a co-écrit ce nouveau morceau solo avec Bernie Marsden, expliquant : « Il m’est arrivé de rendre visite à Bernie l’été dernier pour faire un peu d’écriture. Il a joué un riff celtique à la Rory Gallagher qui sonnait incroyable. Je lui ai demandé si je pouvais l’utiliser et il a gentiment dit oui. Ce riff est devenu le pari d’ouverture de Dead Man Walking, ouvrant la voie à un coup de chaud de rock classique bluesy, avec une touche du sud américain.

Sara morte – Donne-moi, donne-moi

Envie de nostalgie du début des années 2000, avec de l’attitude et une touche de peinture fraîche ? Essayez le nouveau single/vidéo du trio de LA. Un autre banger de leur retour pop rock ultra-cool Ain’t It Tragic, Gimme Gimme a le genre de son de guitare flou et de fanfaronnade qui ne sonnerait pas à sa place sur un disque de Royal Blood ou Bones UK. Dans l’ensemble, cela nous a un peu fait penser à The Killers mélangé à Royal Blood, si Karen O les a présentés – et la vidéo a été tournée dans les années 90. Truc amusant.

Messager d’or du sifflement – Grace

La nouvelle chanson de Noël de MC Taylor modifiera toutes les idées préconçues sceptiques sur les airs de fête. Moins de cloches, plus d’americana cérébrale. Conçu et écrit fin 2020, son album parent, O Come All Ye Faithful, est une « méditation sur la grâce, la perte, l’espoir et la communauté ». C’est l’un des originaux, offrant une alternative élégante mais légère et ensoleillée au genre d’horreurs musicales que la saison des vacances peut inspirer. «La grâce consiste à garder une lumière pour ceux qui luttent, sont perdus, confus ou en deuil», dit Taylor. « Mes amis Nathaniel Rateliff, Aoife O’Donovan et Sonyia Turner m’aident sur les refrains. »

HAWXX – La mort du silence

Une déclaration de solidarité, le nouveau single de HAWXX a été inspiré à l’origine par le mouvement MeToo, mais avec ses gros riffs métalliques et ses rythmes furieux, il devrait contribuer à exorciser tous les démons ou mauvais juju que vous transportez. « Sur les 24 personnes qui ont travaillé sur la vidéo, 20 étaient des femmes, dont notre incroyable directrice de la photographie, Sarah Smither », a déclaré la réalisatrice Noomi Yates. « Normalement, les équipes de tournage (tout comme les groupes de rock) sont plutôt dominées par les hommes, donc cette expérience était rare et précieuse pour toutes les personnes impliquées. »

Groupe Kris Barras – Ma Parade

Flanqué d’une troupe d’acolytes brandissant le feu en denim déchiré, tatouages ​​et résilles noires (en partie Suicide Squad, en partie Mad Max) et d’un mec portant un masque de Guy Fawkes sur un vélo, Kris se lance à fond dans le hard rock de ce goût de son sanglant. prochain album – le premier avec cette dernière incarnation du KBB. Co-écrit avec Blair Daly (les crédits de co-écriture précédents incluent des chansons de Lynyrd Skynyrd, Halestorm et Kip Moore, entre autres), il a le genre de refrain de ver d’oreille qui, vous le savez, sera un méga incontournable dans ses sets live.

Jack White – Me reprendre

Juste au moment où vous pensiez que Jack White avait fait tout ce qu’il pouvait, le voici avec un single tiré de la bande originale du prochain jeu vidéo Call of Duty®: Vanguard. Il a des guitares qui sonnent comme des claviers et des claviers qui sonnent comme des guitares, avec une production qui est un mélange improbable de primitif et de ProTools. Pourtant, il n’y a probablement pas de meilleur bruit à avoir dans le crâne alors que vous vous battez pour la victoire sur les fronts est et ouest de l’Europe, du Pacifique et de l’Afrique du Nord.

Sticky Fingers – Sauve la journée

Comme ses compatriotes australiens Ocean Alley, Sticky Fingers exploite un filon de rock psychédélique teinté de reggae conçu pour la plage. C’est indéniablement léger et presque commercialement embarrassant – le genre de chose que Noel Gallagher aurait pu imaginer s’il avait grandi en fumant des spliffs et en écoutant Bob Marley plutôt que les Beatles – mais c’est magnifiquement joué et parvient à évoquer un certain genre de bonheur avec sa rainure de chaise longue décontractée. Peut s’avérer populaire auprès des hippies.

Votez pour votre morceau de rock classique de la semaine : 1 novembre