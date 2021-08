Pistol Whip: Smoke and Thunder arrive aujourd’hui, nous a totalement époustouflés

Nick Sutrich, notre fanatique de la réalité virtuelle, a passé les derniers jours à New York pour Samsung Unpacked, se familiarisant avec la nouvelle Galaxy Watch 4 et d’autres technologies. En tant que tel, sa critique Pistol Whip: Smoke and Thunder n’arrivera que la semaine prochaine. Mais étant donné que le prix du jeu augmentera avant la sortie de notre critique, nous vous donnons un bref aperçu maintenant : il s’agit d’une extension de niveau incontournable du jeu de l’année sur laquelle vous ne devriez absolument pas dormir.

Par rapport à l’extension précédente, Pistol Whip 2089, Smoke and Thunder a une belle histoire impliquant une femme qui se bat pour sauver sa sœur dans le Far West. Son mécanisme de pistolet à double maniement, amélioré par rapport au jeu principal, rend cette campagne particulièrement amusante et bourrée d’action. Le nouveau mode difficile de la campagne est incroyablement stimulant, poussant vos réflexes à la limite. Dans l’ensemble, c’est une expérience courte mais super douce.

De plus, le jeu a ajouté de nouveaux modificateurs de style qui ajoutent des défis supplémentaires aux niveaux plus anciens. Le favori personnel de Nick est le style Brawler qui vous enlève vos armes, vous devez donc passer des balles et attendre de vous approcher des ennemis avant de les frapper. Il l’a qualifié d'”entraînement incroyable”.

Il aura plus à dire dans sa critique la semaine prochaine. Mais pour l’instant, Pistol Whip – déjà l’un des meilleurs jeux Oculus Quest 2 par un mile de pays – s’est transformé en une course à sensations plus stimulante et plus excitante avec une histoire captivante à égaler. Faites-nous confiance : prenez Pistol Whip si vous ne l’avez pas déjà fait.

Dessiner!

Fouet Pistolet

Amener John Wick dans le Far West

Pistol Whip: Smoke and Thunder, ainsi que les nouveaux niveaux de styles pour une variation et un défi sans fin, ajoutent encore plus de contenu à une expérience de jeu déjà complète sans frais supplémentaires – tant que vous l’attrapez dans les prochains jours.